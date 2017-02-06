موسكو لا توافق تصنيف ترامب “إيران إرهابية”

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، بأن موسكو لا تتفق مع تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإيران بأنها “دولة إرهابية”.

وكان ترامب قال، في وقت سابق، أمس الأحد، خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن إيران هي “الدولة الإرهابية الأولى” في العالم.

ومعلقًا على تصريحات ترامب، أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، اليوم، إن موسكو “لا تشاطر الرئيس الأمريكي ترامب موقفه بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني، ولا تتفق مع وصفه لإيران بالدولة الإرهابية الأولى”، حسبما نقلت عنه قناة “روسيا اليوم”.

وأضاف المتحدث: “ليس سرًا بالنسبة لأحد أن مواقف موسكو وواشنطن تختلف جذريًا حول دائرة واسعة من مسائل جدول الأعمال الدولي والإقليمي”.

واستدرك قائلًا: “لكن لا يجوز ولا يمكن أن يشكل عائقًأ أمام طريق بناء الاتصالات والعلاقات المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة”.

يذكر أن ترامب انتقد بشدة إدارة سلفه باراك أوباما ” لتوقيعها الاتفاق النووي مع إيران ودول مجموعة 5+1، وتعهد خلال حملته الانتخابية بإلغائه أو مراجعته.

وفي وقت سابق، وجّه الرئيس الأمريكي تحذيرًا ضمنيًا لإيران عقب تصاعد حدة التوتر بين البلدين على خلفية إطلاق طهران صاروخًا باليستيًا، قبل أيام، قائلًا، في تغريدة على “تويتر” إن “إيران تلعب بالنار”.

وزاد التصعيد بعد أن أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، الأربعاء الماضي، قيام بلاده باختبار صاروخ “باليستي” خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن طهران “لن تسمح بتدخل أي جهة أجنبية في شؤونها”.

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