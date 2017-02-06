حصيلة جديدة: قتيلة و54 مصابا بحروق في “انفجار عين العودة”

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 54 شخصا بحروق متفاوتة الخطورة جراء انفجار قنينة غاز البوتان من الحجم الكبير، اليوم الإثنين، داخل محل لتقديم الوجبات الغذائية بالسوق الأسبوعي لمنطقة عين العودة، وفق ما ذكرته السلطات المحلية لعمالة الصخيرات- تمارة.

وقد تدخلت السلطات المحلية ومختلف المصالح المعنية، يضيف المصدر ذاته، حيث تم نقل المصابين إلى كل من مستشفى سيدي لحسن بتمارة ومستشفى ابن سينا بالرباط لتلقي الإسعافات الضرورية.

وفي وقت سابق نقلت هسبريس عن مصدر من مكان الحادث أن الانفجار الذي تسبب في إصابة حوالي 47 شخصا، بينهم أطفال، بجروح متفاوتة الخطورة، زامن السوق الأسبوعي، ونتج عن خلل في قنينة غاز كبيرة كان يستعملها أحد بائعي السمك المقلي بالسوق المذكور.

وحلت بمكان الحادث شاحنة لإطفاء الحريق، و7 سيارات إسعاف وسيارات تابعة للبلدية، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

يذكر أن قنينات الغاز التي يستعملها بائعو السمك المقلي تشكل خطرا دائما على المتسوقين، لكونهم يعمدون إلى وضع الجمر تحتها في أيام البرد، وذلك من أجل تدفئتها لضمان تدفق الغاز.

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