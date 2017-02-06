باحثون يَخطون وصفاتٍ لعلاج مكامن اعتلال القضاء بالمغرب

ضمن العدد الأخير من مجلة “أبحاث”، الصادرة عن مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، سلّطَ باحثون مغاربة الضوء، في سبْع دراسات أعدّتْ بشراكة مع “مبادرة الإصلاح العربي”، على مسار القضاء المغربي، في إطار صيرورة التحوّلات التي يعرفها المجتمع المغربي.

عبد الله ساعف، رئيس مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، عَدَّ، في تقديمٍ للمجلة، التأكيدَ على القضاء كواجهة مُحدِّدة لدَمقرطة النظام، في أفُق استكمال دولة الحق والقانون، جانباً جوهريّا في الإصلاح السياسي المتوخّى، ويظهر ذلك جليا كلما جرى النقاش حول دوره في مجالات مثل الإعلام، والحياة الحزبية أو النقابية أو الجمعوية، والانتخابات.

عوائقُ قانونية وواقعية

من جهتها قالتْ أمينة بنمسعود، أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، في الدراسة التي ساهمتْ بها، إنَّ القضاء يُعتبر الضامن الأساسي لتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أنَّ إصلاحَه يمثّل، في جميع دول العالم، دعامة أساسية لتوطيد مصداقية المؤسسات وبناء الديمقراطية الحقّة.

وتوقفت المسعودي في مستهلّ دراستها عند كيفية معالجة الدساتير المغربية الأولى موضوع القضاء، لتخلُص إلى أنَّ السلطة القضائية ظلت تتخبط في وضعية صعبة لسنوات عديدة، وعزتْ ذلك، في القسم الذي خصصته لقانون التنظيم القضائي، إلى تدخّل السلطة التنفيذية في تدبير الملفات القضائية وغياب ضمانات استقلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لافتة إلى أنَّ العديد من العوائق القانونية والواقعية ما زالت تحُول دون تحقُّق استقلال حقيقي.

وهُنا أشارت المسعودي إلى القانون المُحدّد للنظام الأساسي للقضاة وتنظيم المجلس الأعلى للقضاء، الصادر سنة 1974، معتبرة أنّه يؤثر بشكل سلبي على استقلال العدالة وفعاليتها، كما أنّ هيمنة وزارة العدل على مسلسل اختيار القضاة وتوظيفهم وتكوينهم وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم يمثل تهديدا دائما لاستقلال القضاء وللاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء.

أمّا في ما يخصّ إصلاح القضاء في ظلّ دستور 2011، فاعتبرت المسعودي أنَّ الدستور الأخير، مقارنة بالدساتير السابقة، يُعدُّ فريدا من نوعه بتضمّنه لمستجدّات متعددة في موضوع إصلاح القضاء، لكنّها أكدت على أنّ تفعيل الإيجابيات المتعلقة بالسلطة القضائية في نصّ الوثيقة الدستورية، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2013، “إنّما يرتبط بالضمير المسؤول للفاعلين”.

استقلالية ضعيفة وجُرأة منعدمة

بن يونس المرزوقي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، استهلَّ دراسته بالتأكيد على أنَّ إصلاح منظومة العدالة في أيّ مجتمع لا يمكن أن يتمَّ إلا ضمن التوجّهات الكبرى بهذا الخصوص التي يعرفها المجتمع الدولي، والتي أثّرتْ بشكل أو بآخر، ولو بدرجات متفاوتة، على التجارب الوطنية.

وعرّج المرزوقي على المقتضيات التي خصّصها المشرع المغربي للقضاء منذ دستور عام 1962 إلى غاية دستور 1996، والتي لم تتعدَّ سبْعَ مقتضيات، مُعتبرا أنّ قُصور هذه المقتضيات الدستورية أدّى إلى إفراز مجالٍ قضائي ميّزتْه عدد من المظاهر؛ أوَّلُها “ضعف الاستقلال العضوي، وحتى الوظيفي، تجاه السلطة التنفيذية القوية التي طمَستْ استقلاليته، سواء على مستوى الدور الذي لعبه الملك من جهة، أو وزارة العدل من جهة ثانية”.

من المظاهر الأخرى التي قال المرزوقي إنها وسمت القضاء المغربي طيلة مرحلة الدساتير الأولى للملكة، انحيازُه الواضح إلى جانب السلطة في مواجهتها للمعارضة بكل أشكالها، واعتماد مواقفَ تبريرية فرضتْها طبيعة النظام السياسي، كالقضايا المرتبطة بممارسة الملك للاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية، التي ظلَّ القضاء المغربي يبحثُ لها عن مبررات لإخراجها من دائرة مراقبة القضاء الإداري، مشيرا في هذا الإطار إلى قضية “مزرعة عبد العزيز”، التي صدر فيها حُكم سنة 1970، ورَد فيه أنّ القرارات المَلكية غير قابلة للطعن طالما أن الدستور لم يعهد إلى هيئة مُعيّنة بالنظر في الطعون المُقدّمة ضدّ هذه القرارات.

واستطرد المرزوقي في دراسته بأنَّ القضاء المغربي طيلة هذه الفترة تميز بانعدام الجرأة في معالجة القضايا المرتبطة بالمجال السياسي، وعدم ممارسة أيّ دور خلال مرحلة تصفية مخلفات سنوات الرصاص، مُعتبرا أنّ ذلك جعله “خارجَ نظام العدالة الانتقالية”، وأردف المرزوقي أنّ كلّ هذه “المظاهر الضاغطة” على مرفق القضاء جعلتْ شروط العمل في غير صالح القُضاة.

إشكالية سياسية

إذا كانت الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القضاء هي الاستقلالية، فإنَّ منظومة العدالة بالمغرب، بحسب محمد الهاشمي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، تعرف مجموعة من الاختلالات البنيوية والعميقة، حالتْ دون تبوُّؤ القضاء مكانته كسلطة دستورية تؤدّي وظيفتها المجتمعية، باستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ومراكز السلطة والنفوذ في المجتمع.

واعتبر الهامشي أنّ خيرَ شاهد على حالة التدهور التي تعيشها منظومة العدالة بالمغرب هو الحضور المستمر لمسألة إصلاح القضاء في الخطاب السياسي الرسمي منذ السنوات الأولى للاستقلال، التي عرفت اتخاذ الدولة لمجموعة من المبادرات كان من شأنها أن تشكّل المعالم الأولى لقضاء مستقل ونزيه، من قبيل إحداث المجلس الأعلى وتوحيد المحاكم. غير أنّ إعلان حالة الاستثناء، بحسب الهاشمي، أدّى إلى تراجُع كبير للمدِّ الإصلاحي.

وأورد الهامشي في دراسته أنَّ القوانين التي جرى إقرارُها سنة 1974؛ إذ تم توسيعُ صلاحيات السلطة التنفيذية وتقليص مجال التقاضي بدرجتيْن، تمّت بشكل “لا يخلو من الارتجال والتسرّع”، مُضيفا أنَّ العِقدين التاليين لسنّ هذه التشريعات اتسّما بـ”توالي القرارات الهادفة إلى تكريس قضاء خاضع وغير مستقل، يشتغل بإمكانيات مادية وبشرية ضعيفة، لا تؤهله للاضطلاع بمهامّه الحقيقية”.

وعَدَّ الهامشي استقلالية السلطة القضائية إشكالية سياسية، موضحا أنَّ إناطة المَلك بالمسؤولية والإمامة العظمى “يجعله هو الحاكم الأسمى والمشرّعُ الأسمى والقاضي الأسمى كذلك في النظام السياسي المغربي، وهو ما يعني أنَّ انبثاق القضاء كسلطة حقيقية وضمان استقلاليتها هي إشكالية سياسية بالدرجة الأولى”.

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