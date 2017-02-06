نقابيون يستنكرون تعنيف ممرضة بقلعة السراغنة

استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بقلعة السراغنة، بشدة ما أقدم عليه، يوم السبت، كولونيل سابق بالدرك الملكي، ورئيس حالي لجماعة قروية، من اعتداء على الممرضة لبني البوعزاوي، التي تشتغل بمستعجلات مستشفى القرب الأميرة للاخديجة بمدينة تاملالت.

وحماية للمؤسسة الصحية، وتنديدا بما أسماه بلاغ للهيئة النقابية نفسها،” بالسلوك العدواني”، الذي تعرضت له المعنية بالأمر، “قررت النقابة خوض برنامج نضالي سينطلق، يوم الخميس المقبل، بوقفة احتجاجية داخل مستشفى للا خديجة بتاملالت، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، تليها مسيرة احتجاجية الى باشوية المدينة”.

وأورد بلاغ توصلت به هسبريس، أن الاعتداء المذكور “نتج عنه اجهاض جنين الممرضة ذاتها، وتسبب لها في ضرر نفسي مدمر، بعدما قامت بعملها على أكمل وجه، واستقبلت المعتدي وزوجته في أحسن الظروف ومعهما طفل مصاب بجرح بسيط في فروة الرأس”.

لكن قرار الممرضة الحبلى إعطاء الأولوية لمعالجة رضيع يعاني من ارتفاع حاد في حرارة الجسم، ما يستدعي تدخلا طبيا اكثر استعجالية، “درءا لمجموعة أضرار صحية قد تصيبه في حالة تأخر العلاج، لم يرق الكولونيل المتقاعد الذي قام بتعنيفها بمعية زوجته ضربا وجرا، حتى سقطت مغشية عليها وهي تنزف بشكل حاد فقدت على اثره جنينا كان ببطنها، وفق لغة الوثيقة نفسها” يورد البلاغ.

“الاعتداء الخطير والمأساوي المشار إليه”، يورد البلاغ عينه، “ينضاف لسلسلة اعتداءات طالت موظفي واطر الصحة بالإقليم عموما، وبمستشفى تاملالت خصوصا، الذي أصبح الموظفين به هدفا سهلا لكل عابث ومستهتر، أو حتى ناقم على أصحاب البذلة البيضاء، الذين يشتغلون تحت رحمة خطاب تحريضي تفننت وزارة الصحة في تبنيه، لتغطي على فشلها في تسيير القطاع، مقدمة الأطباء والممرضين كبش فداء لسياساتها الفاشلة والارتجالية”، بحسب لغة النقابة نفسها.

وزاد البلاغ السابق ذكره، مدينا هذا الاعتداء واصفا إياه بـ”الآثم والاجرامي”، محملا وزارة الصحة مسؤولية ما وقع للممرضة، “لعدم تفعيلها للفصل 19 وتركها موظفي الصحة عرضة لكل من هب ودب”، داعيا الإدارة “إلى تنصيب نفسها طرفا في النزاع لأن ما حدث وقع داخل مرفق اداري عمومي، حفظا لكرامة مهنيي الصحة وإحقاقا للحق”.

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