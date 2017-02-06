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مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | عالم |

شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، سلسلة من الغارات على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعيْن تابعيْن لفصائل المقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مؤكدين أن القصف تسبب بأضرار بالغة في المباني المحيطة بالموقعين.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية قصفت صباح اليوم برجيْن تابعين لأحد الفصائل الفلسطينية على في غزة، بينما أكد الجيش الإسرائيلي، القصف، وقال إنه استهدف موقعًا لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” شمالي قطاع غزة.

وقال افيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش في تصريح مكتوب: “دمر الجيش من خلال نيران دبابة موقعًا لتنظيم حماس شمالي غزة ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه الاراضي الإسرائيلية من القطاع في وقت سابق اليوم”.

وبين الفينة والأخرى، يجرى تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي إسرائيل، وهو ما ترد عليه الأخيرة بقصف مناطق في القطاع.

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