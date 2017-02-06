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السيسي يشيد بأداء المنتخب المصري في “الكان”

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | رياضة |

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بعثة منتخب مصر لكرة القدم لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، عقب إحرازه المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالغابون.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني، اليوم، أن السيسي أشاد بالفريق وأدائه في البطولة، وأكد للاعبين أنهم اسعدوا جميع المصريين، كما قدم لهم الشكر على ما قدموه في البطولة.

وشهدت مراسيم الاستقبال التقاط صورة تذكارية تجمع الرئيس المصري بأفراد الجهاز الفني واللاعبين وأفراد البعثة العائدة من الغابون.

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