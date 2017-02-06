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حريق حريق "مهول" يلتهم مباني "دار الأوبرا الكويتية"

حريق “مهول” يلتهم مباني “دار الأوبرا الكويتية”

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | عالم |

اندلع حريق في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي “دار الأوبرا الكويتية” في العاصمة الكويت، اليوم الاثنين، حسب ما ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

ووصف موقع جريدة “القبس” الكويتية الحريق بأنه “مهول”. وبدورها أشارت جريدة “الرأي الكويتية” على موقعها الإلكتروني إلى أن سيارات الإطفاء هرعت الى المكان.

وتدوال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للحريق، أظهر تصاعد أدخنة سوداء كثيفة من المبنى.

وفي وقت لاحق، سيطرت فرق الإطفاء على الحريق الذي لم يسفر عن ضحايا. وقالت مصادر إطفائية إن الحريق اندلع في غرفة المهندسين بدار الأوبرا، ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، واقتصرت أضراره على الماديات فقط.

وافتتح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي “دار الأوبرا الكويتية”، بالعاصمة الكويت في 31 أكتوبر الماضي، بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار مسؤولي الدولة.

وتتألف الدار من 3 مسارح يتسع أكبرها لـ2000 شخص وأوسطها لـ700 شخص وأصغرها لـ200 شخص، وتضم مركزا للموسيقى ومكتبة للمؤلفات الموسيقية.

وشيدت دار الأوبرا على مساحة 214 ألف متر مربع واتخذت مبانيها شكل الجواهر من الخارج، وصممت من الداخل على الطراز الإسلامي، بتكلفة بلغت 775 مليون دولار أمريكي.

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