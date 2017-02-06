التأسيس لثقافة الجلوس مع الخصم

موسم الهجرة صوب الروح الأفريقية:

لم أرتح – ثقافيا- لـ “البيغ بونغ” الإعلامي المغربي الذي أعقب عودة المغرب إلى حومته، دربه، رفاقه، بيته، ومطبخه، ضمن هذه القارة الأم التي نحتل فيها، جغرافيا، موقع الدماغ من الجسد، على أمل أن نثابر جادين حتى نصير فعلا عقلا قاريا فعالا، يساهم في تحقيق الميلاد الأفريقي الجديد، إيذانا بنهاية النموذج الكولونيالي الاستعلائي، والانتهازي.

لا خلاف في كون الإنجاز الملكي استراتيجيا، وحمال رسائل عديدة إلى الخارج، وإلى الجار الجزائري الذي لم يعرف كيف يُحدث أي نقلة جيوسياسية، تُقنع بأنه يتفاعل مع التحولات التي يعرفها العالم منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وتشظي جدار برلين، وتجذر الثورة الرقمية، وتمدد جسور التواصل في كل اتجاه.

إن النظر الثاقب لا يخطئ ظهور الجزائر، أخيرا، بمظهر متدن جدا، يكاد لا يستوعب كل دلالات ورهانات عودة المغرب إلى موقعه الأفريقي، تزامنا –ليس صدفة طبعا-مع تباشير نهضة أفريقية، لم يجلس فيها المغرب أبدا على كرسي الغياب.

كل القراءات الجزائرية للحدث اختارت – قصورا – الدخول من بوابة الصحراء فقط.

أما القراءات الصحراوية الانفصالية فقد بدا لها أن الزمن للفرح فقط، بنصر يحمل عنوان: اعتراف المملكة بما تعتبره حدودا لجمهوريتها القادمة، على أكتاف -وربما دبابات – الاتحاد الأفريقي.

لم ترق القراءتان إلى مستوى الرهانات الأفريقية الاستراتيجية على التنمية الذاتية، والتموقع الفعال ضمن قوى العالم الكبرى، والقطع مع التشرذم.

هذا السقوط الثنائي (الجزائري والانفصالي) في الفهم والتحليل والاستثمار، يفسر لماذا لازم التخلف، التصادم، التشتت – وحتى الارتشاء -الاتحاد الأفريقي، حتى وقف عاجزا في وجه تصدع وفشل بعض دوله، واندلاع حروب أهلية، عرقية، حصدت مئات الآلاف من الأرواح الأفريقية، تفعيلا لألغام استعمارية مؤجلة الانفجار.

منذ خروج المغرب، مُكرها، من منظمة الوحدة الأفريقية لم تنشط الجزائر إلا في تعميق الحُفر، ونَظْم المكاره، فهل بهذا يرقى العمل الأفريقي ويستجمع كل قواه لتحقيق النهضة والاستقلالية؟

هل بهذا يستعيد اللون الأفريقي دلالته الذاتية التي طالما تغنى بها “ليوبولد سيدار سنغور”، الدلالة التي لا يستمدها من البياض، لون الحضارة والسيد والنموذج؟

هل يستقيم أن يُضخَّم خلاف محدود – وهو مصطنع طبعا-بين جارين أفريقيين، عربيين ومسلمين حتى، ويُتخذ مطية لهدم منظمة دولية كادحة تكافح من أجل تجاوز كل الاعاقات الكولونيالية في القارة الأفريقية؟

ألم يكن ممكنا تصور جزائر، راقية سياسيا وأخلاقيا، تخاطب المرحوم الحسن الثاني، إذ غاضب، ذات تاريخ، منظمة يُعتبر من مؤسسيها الكبار: لا يا ملك المغرب، ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وانسحابكم من المنظمة فيه ضرر لأفريقيا، وحتى للجزائر؟

وبعد عشرات السنين، وما حبلت به من تحولات عالمية وأفريقية، أيظل من الصعب على الجزائر أن ترتقي إلى مستوى الحدث لتخاطب ملك المغرب: بوركت، والعَوْدُ أحمدُ إلى القارة، وكل مشاكلها، وإلى الجزائر المهددة دوما في معاشها وأمنها وسلمها الاجتماعي؟

لن تقول الجزائر، طبعا: إن العودة المغربية، في زمن الرهانات الأفريقية الكبرى، قادرة على فتح آفاق جديدة، وإحداث دينامية قارية تفكك جميع الصعاب، وتميط الأذى عن كل السبل، حتى تعبر السابلةُ الأفريقية، ليس بحرا صوب الشمال، كما تنبأ الطيب صالح في سبعينيات القرن الماضي، بل ثقافيا، صوب روحها وقيمها وفضائلها.

حدث جلل وجديد، بفرح قديم:

أغلب ما اطلعت عليه من مقالات، وتصريحات الفرح المغربي بالعودة إلى الديار، لم يتجاوز القاموس الموظف منذ استعاد المغرب كل جنوبه الصحراوي، واندلاع حروب السنان واللسان.

تم السكوت كلية، حتى من طرف بعض الجهات الأكاديمية، على أننا، وبموجب ما خوطبنا به من أفريقيا، وقبلناه ووقعناه، سنجلس، جنبا إلى جنب، مع المطالبين بجنوبنا الصحراوي دولة لهم، يقررون فيها مراجعة التاريخ والجغرافية على هواهم.

نجالسهم، ونحن نعترف لهم -ضمنيا -بما اعترفنا به لسائر دول الاتحاد الأفريقي، وبصفة خاصة صرنا نحمد لاتحادنا هذا الالتزام بالحدود الموروثة عن الاستعمار (تصوروا كيف يُحَكم المغربُ والجزائر-رفقة السلاح والقمر ذات كفاح -خرائط المستعمر الفرنسي في رسم حدودهما. البادئ أظلم طبعا).

توقع الدولة وثائقَ أفريقية، يعلم الجميع محتوياتها، لكن الفرح الإعلامي يأبى إلا أن يندلع شتاما سبابا، ناسيا أنه بهذا ينال من مصداقية الدولة المغربية.

يندلع الفرح “المتوحش” بعيدا جدا عن رسائل العاهل المغربي، التي تضمنها خطابه بالقمة الأفريقية.

يخاطب ملك المغرب الاتحاد الأفريقي، مستنهضا الهمم صوب الوثبة السياسية والاقتصادية الكبرى، ويأبى إعلامنا، وإعلام الجزائر، وإعلام الانفصاليين، إلا البقاء بين الحفر، متسائلا: من يتغلب على من؟ من يطرد من؟

أيها السادة، بدل هذا يجب أن نؤسس لثقافة مجالسة الخصوم، في البيت الأفريقي الواحد، دون أن يعني هذا التفريط، ولو في كثيب رمل واحد نحوزه حقا تاريخيا خالصا لنا.

نحن نقترح على الانفصاليين، ومنذ سنين، الحكم الذاتي؛ أي نريدهم طلائع مغاربة، وفق منظور جهوي متقدم اختارته الدولة نهجا لها، في جميع الجهات. فكيف لا نجالسهم، وقد يُصَبِّحوننا غدا بقبول حكيم، يمتح من الحكمة الأفريقية – إن لم أقل الحكامة-المستعادة.

ثقافة مجالسة الخصم لا تعني السلم فقط؛ لأن القرب أدعى إلى التشابك بالأيادي.

ومهما يكن، فتأسيس ثقافة سياسية جديدة تؤطر عودة المغرب إلى أهله وحومته أصبح أمرا ملحا.

لا أعتقد أن ملك المغرب قرر العودة إلى الاتحاد الأفريقي لتأزيم أوضاعه، بل أراده اتحادا قويا حكيما، وفاعلا في رأب كل التصدعات الداخلية والخارجية.

إذا ساهمت عودة المغرب في جبر العثرات الأفريقية، وطرد كل الأشباح النفاثة في العقد لتتفكك روابط القارة السمراء وتفشل دولها تباعا، فستتضاءل كل المشاكل تدريجيا إلى أن تطوى نهائيا.

ولنا العبرة في كل تفاصيل الحرب العالمية الثانية، بالقارة الأوروبية، وكيف ارتقى الاتحاد الأوروبي إلى مستوى تذويب كل المشاكل الداخلية، في عنفوان نهضة اقتصادية واحد ة ورائعة.

ويبقى على الجزائر أن تتجاوب مع الحدث المغربي الأفريقي، وتخلص في انتمائها للقارة ونهضتها المنشودة.

Sidizekri.blogvie.com

الوسوم: التنمية , الجزائر , الداخلية , الصحراء , المغرب , انهيار

