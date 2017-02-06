فنانون يزاوجون بين التشكيل والتصوير بالجديدة

يحتضن معرض الشعيبية طلال بالحي البرتغالي لمدينة الجديدة، خلال الأيام الجارية، نشاطا يزاوج بين فن التصوير الفتوغرافي وبين الفن التشكيلي؛ وهو ما اعتبره المنظمون حدثا هو الأول من نوعه على الصعيد الوطني، بالنظر إلى جمعه بين فنانين تشكيليين وبين مصورين فوتوغرافيين داخل مرسم واحد.

واختار منظمو المعرض، الذين ينتمون إلى جمعية زوم للفن الفوتوغرافي بالجديدة ومجموعة مجانين الفن، شكلا جديدا من المعارض، حيث يقوم التشكيليون بالتعبير عن قدراتهم الفنية بشتى الوسائل المتاحة على نغمات الموسيقى الكناوية وإيقاعاتها المتفردة، في الوقت الذي يشرع فيه المصوّرون الفوتوغرافيون في التقاط لقطات آنية لحركات وسكنات هؤلاء الفنانين.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض المذكور، الذي ينظم تحت شعار “Brassage du Burlesque et Rayonnement”، انطلق يوم الجمعة الماضي وستختتم فعالياته يوم الأحد المقبل بمعرض الشعيبية طلال المحاذي للمسقاة البرتغالية وسط مدينة الجديدة.

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