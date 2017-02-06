“ذوو الاحتياجات” بفاس يفوزون بالألعاب البارالمبية

فاز نادي أصدقاء فاس للأشخاص المعاقين بالنسخة الرابعة للألعاب البارالمبية الوطنية، التي نظمت بميدنتيْ مدينتي الرباط وسلا، بين الثاني والرابع من يناير، بمشاركة 500 رياضي.

وتصدر نادي أصدقاء فاس المنافسة، للعام الثاني على التوالي، برصيد 23 ميدالية، بينما عاد المركز الثاني لجمعية التحدي للأشخاص المعاقين بالرباط، والتي أحرزت نفس المرتبة العام الماضي، برصيد 29 ميدالية.

وحازَ المركز الثالثَ النادي الرياضي لجمعية المعاونة للمعوقين لجنوب المغرب بآسفي، برصيد 18 ميدالية، في حين عاد المركز الرابع للجمعية الرياضية لسلا، قسم رياضة المعاقين، برصيد 18 ميدالية.

من جانبه، قال المدير التقني الوطني للجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين، لمريني سعيد، إن مستوى هذه النسخة كان “عاليا” بشكل خاص واستثنائي، وهو ما يعكس التزام الأندية الشامل لتطوير ممارسة رياضة المعاقين، مضيفا أن تطوير هذه الممارسة الرياضية يتطلب إنشاء البنية التحتية المناسبة لممارسة تخصصات رياضة المعاقين.

وشهد برنامج هذه النسخة، التي عرفت مشاركة 49 جمعية وناديا، مجموعة من المنافسات، وهي كرة القدم المصغرة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة المضرب على الكراسي المتحركة، وكرة الطاولة، والبوتشي، ورافعات القوة، وألعاب القوى، والكرة الطائرة، والتي أقيمت بالمركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين بسلا الجديدة، والمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة بسلا، والمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

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