حماس تنفى إبرام “صفقة الأسرى” مع إسرائيل

نفت حركة “حماس” الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة يوم الأحد تلقيها عرضا إسرائيليا لإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين “على أساس إنساني”.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحركة “لم يعرض عليها أي مبادرات أو عروض جديدة بشأن تبادل الأسرى مع الاحتلال”.

وأضاف القانوع أن “موقف حماس ثابت وواضح بأنه لا حديث عن أي صفقة جديدة إلا بالالتزام الإسرائيلي بالإفراج عن أسرى صفقة جلعاد شاليط الذين تمت إعادة اعتقالهم وأن تتم كصفقة شاملة مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين”.

وحول ما تردد عن بحث وفد أمني لحماس خلال زيارته الأخيرة لدى مصر توسط القاهرة في ملف تبادل للأسرى مع إسرائيل، ذكر القانوع أنه لا يوجد لديه تعليق رسمي حول الأمر. وكان الوفد الأمني التابع لحماس وصل مصر للقاء مسئولين فيها يوم الثلاثاء الماضي وعاد إلى قطاع غزة أمس السبت وسط تكتم من الحركة حول مجريات الزيارة وما جرى بحثه ونتائج ذلك.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن حماس رفضت اقتراحا اسرائيليا لعقد صفقة تبادل على أساس إنساني، تفرج اسرائيل بموجبها عن المعتقل الفلسطيني بلال الرزاينة مقابل الإفراج عن أحد المعتقليْن في قطاع غزة هشام السيّد أو أفيرا منغيستو، علما بان الثلاثة المذكورين يعانون اضطرابات نفسية.

وفي أبريل الماضي أعلنت كتائب القسام للمرة الأولى أنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم، مؤكدة أن إسرائيل لن تحصل على معلومات عن مصيرهم سوى بدفع الثمن.

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