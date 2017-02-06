الإسرائيلي غرانت يرحل عن تدريب منتخب غانا

رحل إفرام غرانت عن منصب مدرب منتخب غانا عقب خسارة الفريق أمس السبت 0-1 أمام بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الغابون.

وأعلن المدرب الإسرائيلي قرار رحيله خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد مؤكدا أنه استمتع بتجربته التي استمرت عامين مع منتخب غانا.

وقال المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي “قضيت عامين جيدين مع النجوم السوداء والصعود بالفريق إلى النهائي والمربع الذهبي أمر جيد”.

وأضاف “سعيد باللاعبين الذين شاركوا للمرة الأولى” في إشارة إلى دفعه بمجموعة من اللاعبين غير الأساسيين أمام بوركينا فاسو مثل الحارس ريتشارد أوفوري وإيبنزر أوفوري المنتقل حديثا لشتوتغارت الألماني.

ولم يتحدث غرانت عن مستقبله بعد نهاية عقده مع منتخب غانا في نهاية الشهر الجاري.