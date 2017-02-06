“بورش” تتحدي قراصنة المعلومات في المستقبل

في وقت من الأوقات كان عشاق السيارات الفارهة يشترون السيارة “بورش” لأنهم يؤمنون بأن المهندسين الألمان وفروا لها أفضل المحركات وبثباتها على الطريق لتصبح أفضل سيارة رياضية في العالم.

وفي الغد سيشتري هؤلاء العشاق السيارة “بورش” لأن خبراء البرمجة الألمان يتعهدون بتحصين بيانات السيارة ضد أي محاولات اختراق من جانب قراصنة المعلومات.

يرى “لوتس ميشكه” رئيس تكنولوجيا المعلومات في شركة “بورش” أن تأمين البيانات وحمايتها ميزة تنافسية بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية على المدى المتوسط. ويركز الألمان أكثر من أي شعب آخر على جهود الحماية من عمليات الرقابة والتجسس على خصوصية الأفراد.

ويقول “ميشكه” إن القدرة على استمرار احتفاظ العملاء بالسيطرة على بيانات سيارتهم، وكيفية استخدامها، يمكن أن تكون نقطة مهمة في الترويج لسيارات “بورش”.

وفي إدارات المبيعات يدور كل شيء حاليا حول التقنية الرقمية، لكن هذا يعني أن “بورش” تريد بطريقة ما التعرف على بعض المعلومات عن قيادة العميل للسيارة.

يقول “ميشكه” إنه “يجب علنيا ليس فقط معرفة العميل (الذي يشتري السيارة بورش) .. وإنما تحتاج بورش أيضا إلى الوصول بيانات العميل الخاصة بنا لكي نطور نماذج الأعمال في المستقبل”.

وتسعى “بورش” على المدى المتوسط إلى زيادة نشاطها بشكل عام بأكثر من 10% من خلال الخدمات الرقمية. ولذلك تسعى شركة صناعة السيارات الرياضية، إلى الاستثمار بقوة في التطوير بحسب ما قاله “ميشكه” نائب رئيس مجلس إدارة “بورش” في معمل الأبحاث الرقمية التابع لها في مدينة برلين.

يستهدف هذا المعمل استيعاب الأفكار من شركات التكنولوجيا في المدينة، التي يوجد فيها الكثير من الشركات الصاعدة ومراكز الأبحاث في مجال التكنولوجيا.

في الوقت نفسه فإن أنظمة القيادة الذاتية بشكل خاص ستكون تحولا جذريا في كفاءة استخدام السيارات، وكما أشار “ميشكه” “سيكون علينا (في بورش) البدء من فرضية أننا نحتاج إلى إيجاد قدرات نمو كبيرة فيما وراء السيارة ذاتها، وعلى أقل الفروض بالوصول إلى عصر القيادة الذاتية”.

تمر صناعة السيارات حاليا بعملية تحول كبيرة، ولذلك يجب أن تظل منفتحة على استقبال الأفكار والمفاهيم من قطاعات الصناعة الأخرى.

يقول “ميشكه”: “إذا لم نكن نريد أن يتراجع دور شركات صناعة السيارات لتصبح مجرد مورد للآلات .. علينا إظهار قدراتنا الرقمية الآن”.