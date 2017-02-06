كيمبس يعلن إقالته من منصب “سفير الخفافيش”

أعلن الأرجنتيني ماريو كيمبس، لاعب فالنسيا السابق أن نادي كرة القدم الإسباني أقاله من منصب السفير الدولي الذي كان يشغله منذ عام 2013 وعزا هذا القرار للانتقادات التي وجهها لهذه المؤسسة خلال الأشهر الأخيرة.

وفي رسالة عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، قال كيمبس “اليوم تم إخطاري رسميا بأنني لم أعد سفيرا لفالنسيا”، مستطردا “لكن شعوري نحو هذا النادي لن يتغير وسأستمر في قول أرائي حول الأمور التي أعتقد من وجهة نظري أنها خاطئة”.

وكان اللاعب الأرجنتيني السابق قد وجه انتقادات لأداء فالنسيا في مباراة الفريق يوم السبت أمام إيبار التي انتهت بهزيمة “الخفافيش” برباعية نظيفة على أرضهم ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ولأداء الفريق بشكل عام في الفترة الأخيرة.

وقال كيمبس “ايها السادة، للأسف نحن في حضرة فريق تائه. لا يوجد لعب ولا يوجد توجه، وأصبحت العزيمة ضعيفة”.

يشار إلى أن لاعب فالنسيا السابق، تم تعيينه سفيرا للنادي عام 2013 تحت رئاسة أماديو سالفو، وفي 2015 حين اصبح النادي مملوكا لبيتر ليم، أعلنت الرئيسة الجديدة لايهون تشان التجديد لكيمبس في المنصب.

وعلى مدار الأشهر الماضية، وجه اللاعب الأرجنتيني السابق، الذي أصبح معلقا رياضيا حاليا، انتقادات شديدة لإدارة النادي وللقرارات التي يتخذها.

ويحتل قالنسيا حاليا المركز الـ16 في ترتيب الليغا برصيد 19 نقطة بفارق تسع نقاط عن غرناطة متذيل القائمة.

جدير بالذكر أن كيمبس لعب لفالنسيا بين عامي 1976 و1984 ، وكان الهداف الأول للدوري الإسباني عامي 1977 و1978 ، وتوج مع الفريق بلقبي كأس الملك وكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس، كما أحرز مع منتخب بلاده لقب كأس العالم عام 1978 بالأرجنتين.

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