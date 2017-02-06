باحثون: الخجل من الوزن الزائد يُضْعف القلب

أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالخجل بسبب وزنهم الزائد تزيد لديهم فرص الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، ونشروا نتائجها اليوم الأحد في دورية علمية، راقب الباحثون 159 شخصا يعانون من زيادة الوزن تتراوح أعمارهم بين 21 و65 عاما لتقييم نظرتهم إلى أنفسهم ومدى ارتباط ذلك بتعرضهم لمخاطر صحية.

وركز الباحثون على ما يعرف باسم “متلازمة الأيض” أو اضطرابات التمثيل الغذائي، وهي مجموعة مخاطر تتعلق بأمراض القلب والجلطات والسكري.

وتوصلت الدراسة إلى أن الذين يعانون من الخجل بسبب وزنهم الزائد زاد احتمال تعرضهم لمتلازمة الأيض بنسبة 41 في المائة، مقارنة بمن لا يعانون من ذلك، بعد وضع مدى الإحباط ودرجة السمنة في الاعتبار.

وقالت قائدة فريق البحث، ريبيكا بيرل، بجامعة بنسلفانيا إن “الشعور بالخجل من السمنة يولد ضغطا نفسيا يصاحبه ارتفاع ضغط الدم والإصابة بنوع من الالتهابات، وربما يتحول هذا الخجل إلى نوع من القلق المزمن”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك أكثر من 1.4 مليار نسمة من البالغين يعانون من فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نسمة يعانون من السمنة، ويموت ما لا يقل عن 2.8 مليون نسمة كل عام بسبب فرط الوزن أو السمنة.