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المركز الإسلامي يستقبل مئات الزوار في لندن

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | عالم |

استقبل المركز الثقافي الاسلامي في لندن، يوم الأحد، حوالي 550 زائرا من غير المسلمين، وذلك خلال اليوم المفتوح للمساجد والمراكز الإسلامية ببريطانيا.

وشارك في هذه اليوم أكثر من 150 مؤسسة ومسجد في بريطانيا، فتحت أبوابها لأعداد كبيرة من المهتمين بالتواصل من السياح والمواطنين البريطانيين ومن الجيران والكنائس القريبة.

المركزُ الثقافي الإسلامي رتّب برنامجا خاصا يشمل زيارة المعرض الإسلامي الدائم في المركز والذي يعرف بالإسلام وتاريخه ونبيه الكريم وكتابه ومساهمة المسلمين في الحضارة الإنسانية، متبوعةً بجلسة يتم فيها التعارف وتناول المرطبات والحصول على كتب إسلامية ودعوية مجانا كما يتم مناقشة أسئلة الزائرين والإجابة عليها مع “خلق حوار يقوم على التواصل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة”.

من جانبه، صرّح د. أحمد الدبيان، المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي في لندن، أن الهدف من هذا اليوم هو “التعريف بصورة مباشرة بالإسلام والاطلاع من قرب على المؤسسات الإسلامية ودورها في خدمة المجتمع والتعريف برسالة الإسلام السمحة، بهدف التغلب على مشاعر الاسلاموفوبيا لدى الكثيرين”.

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