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ترامب: أحترم الرئيس بوتين ولا أثق بالتفاهم معه ترامب: أحترم الرئيس بوتين ولا أثق بالتفاهم معه

ترامب: أحترم الرئيس بوتين ولا أثق بالتفاهم معه

المصدر:  | 6 فبراير 2017 | عالم |

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يعلم ما إذا كان التفاهم بينهما ممكنا.

جاء ذلك ضمن مقتطفات من مقابلة بثتها قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، من المقرر أن تبث على الهواء في ثلاثة أجزاء يوم الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام.

وأضاف ترامب أن “التفاهم مع روسيا أفضل من عدمه”.

وتابع: “من الجيد أن تساعدنا روسيا في محاربة تنظيم داعش، والإرهاب الإسلامي في جميع أنحاء العالم”.

واستطرد متسائلاً: “هل نتفاهم معًا؟ (يقصد روسيا) ..ليس لدي فكرة”.

يذكر أن ترامب تعهّد، أثناء حملته الانتخابية، بتحسين العلاقات مع روسيا، حال انتخابه رئيسًا.

وتبادل بوتين وترامب بعد فوز الأخير بالرئاسة الأمريكية، رسائل ود، إذ أشادا ببعضهما البعض.

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