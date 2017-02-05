“حملة الشهادات” يتضامنون مع “حراك الحسيمة”

أعلنت فروع التنسيق الإقليمي بالحسيمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، اليوم الأحد، في بيان لها عن تضامنها “المبدئي واللامشروط مع كل الأشكال الاحتجاجية السلمية الحضارية المنبثقة عن الحراك الشعبي بالريف”؛ وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تجري الآن بالحسيمة في ذكرى رحيل الزعيم الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي.

ودعا موقّعو البيان إلى “توحيد الخطى ورص الصفوف لتشكيل جبهة نضالية حازمة ضد جبهة النظام المعادية”، منددين بما وصفوه بـ”أساليب القمع البوليسي وأشكال المنع والحصار، وكل السياسات المنتجة للبؤس والحرمان الاجتماعيين”.

واعتبر البيان ذاته ما يحصل بالحسيمة دليلا “على صحوة جماهيرية تأبى الأفول بقيادة الشعب نفسه بنفسه بمعية مناضلين يحفظون معنى النضال الجماهيري الواعي والمنظم، خاصة بعد مقتل الشهيد فكري ليلة الجمعة 28 أكتوبر”، بتعبير المعطلين حاملي الشهادات بإقليم الحسيمة.

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