محكمة إسرائيلية تسجن طفلة فلسطينية 6 أعوام

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، في مدينة القدس، بالسجن الفعلي لمدة ستة أعوام، على فتاة مقدسية تبلغ من العمر 16 عاما، بعد إدانتها بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية طعن.

وأصدرت المحكمة المركزية، يوم الأحد، حكمها بحق القاصر منار الشويكي، التي تعتبر أصغر سجينة مقدسية، بعد أن أمضت 14 شهرا في السجون الإسرائيلية.

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية شويكي في 6 من دجنبر 2015، عقب مغادرتها مدرستها “بنات القدس”، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، بحجة العثور على سكين في حقيبتها، وأنها كانت تنوى تنفيذ عملية طعن.

وأنكرت والدة الشويكي، والتي عرّفت نفسها باسم أم عبد المجيد الشويكى، التهم المنسوبة لابنتها.

وقالت:” لم تقم ابنتي بذلك، لقد اعتقلوها فور مغادرتها مدرستها التي تقع أمام باب المغاربة، وهي ترتدي زيها المدرسي، وتحمل حقيبتها”.

وأضافت الوالدة:” يتهمونها بأنها كانت تحمل سكينا، ولكن لم يتم إظهار هذه السكين في جلسة المحكمة، ولم تعرض حتى صورة تدل عليها رغم مطالبة محامي ابنتي بذلك”.

واستهجنت قرار الحكم الذي وصفته بالجائر، وأشارت إلى أنه “صدر بحق طفلة اعتقلتها سلطات الاحتلال وهي لم تبلغ بعد سن الخامسة عشرة”.

ويبلغ عدد السجينات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية، 68، من إجمالي 7 آلاف معتقل فلسطيني، وفقا لتقديرات رسمية فلسطينية، بينهم 17 فتاة قاصر.

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