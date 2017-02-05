رونار يضع “خارطة عمل” في طريق المونديال

رغم الإشادة الكبيرة التي لقيها العمل الذي أنجزه الناخب الوطني، هيرفي رونار، على رأس الإدارة الفنية للمنتخب المغربي، والذي ظهرت ثماره خلال منافسات كأس أمم إفريقيا، إلا أن “الثعلب” الفرنسي سيكون عليه العمل أكثر لسد مجموعة من الثغرات داخل الفريق الوطني قبل سلكه الطريق نحو “المونديال” في مواجهاته الأربع المتبقية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2018 المقرر إجراؤها في روسيا.

ويتعين على هيرفي رونار إيجاد حلول وبدائل مناسبة لجعل خط دفاع المنتخب المغربي أكثر تماسكاً، خاصةً في ظل التراجع الكبير الحاصل في مستوى عميد “الأسود” مهدي بنعطية، بفعل افتقاده للتنافسية مع ناديه، جوفنتوس الإيطالي، لاسيما وأن المباريات المقبلة للمنتخب المغربي، أمام مالي في مناسبتين، وكذا الكوت ديفوار والغابون، ستكون صعبة للغاية، والأخطاء فيها قد تكلف المغاربة فشلاً جديداً في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

ومن جهة أخرى، سيكون في انتظار رونار عمل كبير لتصحيح الأوضاع في الخط الأمامي للمنتخب المغربي، في ظل غياب النجاعة عن مهاجمي “الأسود”، كما حصل مع عزيز بوحدوز الذي أضاع سيلاً من الفرص أمام المنتخب المصري في ربع نهائي “الكان” الأخير، الأمر الذي كلفه وزملاءه خروجاً بطعم العلقم من المنافسة، بسبب أخطاء دفاعية قاتلة أولاً، وغياب اللمسة الأخيرة عن مهاجميه ثانياً.

وعلمت “هسبورت” أن هيرفي رونار بدأ منذ لحظة خروج المنتخب المغربي من منافسات الكان، في وضع خارطة عمل لتثبيت الخطى نحو “مونديال” روسيا، والتي سيكون فيها “الأسود” أمام اختبارات صعبة لحجز بطاقة المشاركة في “المونديال” للمرة الخامسة في تاريخه، بعد غياب دام لعشرين سنة.

وسيكون الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، أمام تحدٍ كبير متمثل في الحفاظ على مكتسبات المشاركة في “الكان” الأخير، الذي أفرز للمغاربة منتخباً تنافسياً، خاصةً وأن المبارتين المقبلتين من تصفيات المونديال أمام المنتخب المالي برسم الجولتين الثالثة والرابعة، لن تجريا إلا بعد حوالي 8 أشهر من الآن (الذهاب نهاية غشت والإياب بداية شتنبر)، وهي فترة طويلة يتعين على “الثعلب” أن يحسن التعامل معها للحفاظ على المجموعة متجانسةً إلى ذلك الحين.

وسيكون المنتخب المغربي أمام فرصة للتجمع في الفترة ما بين 20 و28 مارس، وأيضاً من الخامس إلى 13 يونيو المقبلين، لخوض مباريات ودية حسب تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل الدخول في معسكر الاستعداد لمباراتي مالي الحاسمتين في مسار “الأسود” نحو موسكو، في انتظار تحسين سياسة الحفاظ على التواصل قائماً بين كل اللاعبين والإدارة التقنية للمنتخب، بقيادة هيرفي رونار.

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