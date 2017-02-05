عشرات الأسر تستفيد من حملة طبية بإقليم الحوز

استفاد عدد من الأشخاص من حملة طبية مجانية متعددة الاختصاصات، نظمت يوم الأحد، لفائدة القاطنين بمشيخة تمنكار بجماعة ستي فاظمة، التي تقع على علو 2600 متر عن سطح البحر، من طرف كل من مندوبية الصحة بإقليم الحوز وعمالة الإقليم وجمعية وردة.

وأوضح فؤاد لمرابط، مندوب وزارة الصحة بالإقليم، في تصريح هاتفي لهسبريس، أن هذه الحملة استعملت أربع سيارات رباعية الدفع، قطعت 50 كيلومترا على طريق جهوية و17 كيلومترا بمسلك جبلي وعر، وساهم فيها ستة أطباء عامين وآخرين متخصصين في طب الأطفال والنساء والغدد والسكري، وستة ممرضين، وصيدلاني، وأطر إدارية.

“وإلى جانب الفحوصات الطبية، استفاد سكان تمنكار من حلمة للتوعية الصحية والوقاية من الإصابة ببعض الأمراض”، يقول لمرابط، مبرزا أن عدد المستفيدين بلغ 683، منهم 46 امرأة، ضمنهن 15 حاملا، و113 طفلا استفادوا من الفحص بالصدى، و112 مستفيدا من قياس الضغط، و77 من قياس نسبة السكر في الدم.

وقد وزعت على ساكنة المنطقة كميات هامة من الأدوية بالمجان، بقيمية 61 ألف درهم، كما تمت إحالة 15 من مرضى الغدة الدرقية، و16 حالة تعاني من المياه البيضاء (الجلالة)، وأربعة أطفال يعانون من نقص السمع، على المستشفى الإقليمي لمدنية تحناوت، عاصمة إقليم الحوز، ومنهم من سيحال على مستشفيات عاصمة النخيل.

يذكر أن المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة مراكش أسفي تنظم حملات طبية عدة على المستوى الجهوي، تعطى الأولوية خلالها للمناطق التي توجد بأعالي جبال الأطلس؛ حيث وعورة التضاريس وانخفاض درجة الحرارة، ما يمنع سكانها من الانتقال إلى المستشفيات لتلقي العلاجات.

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