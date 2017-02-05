“أسود الكاميرون” تفترس “الفراعنة” وتحرز كأس إفريقيا 2017

كسر المنتخب الكاميروني لكرة القدم العقدة المصرية وتوج بلقبه الأفريقي الخامس بتغلبه على نظيره المصري 2-1 اليوم الأحد في المباراة النهائية للنسخة الحادية والثلاثين من البطولة والتي اختتمت اليوم بالغابون.

وأنهى المنتخب المصري “أحفاد الفراعنة” الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي في الدقيقة 22 .

وفي الشوط الثاني ، تحسن أداء المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) ليحرز الفريق هدف التعادل في الدقيقة 58 بضربة رأس من البديل نيكولاس نكولو.

وفي الدقيقة 88 ، استغل البديل الآخر فانسون أبو بكر خطأ قاتلا من الدفاع المصري وسجل هدف الفوز والتتويج ليمنح المنتخب الكاميروني لقبه الخامس في البطولة وهو الأول للفريق منذ 2002 .

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