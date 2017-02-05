ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > عالم > نجاة ركاب بعد حادثة طائرة جزائرية بـ”الوادي”
مقالاث مشابهة
نجاة ركاب بعد حادثة طائرة جزائرية بـ نجاة ركاب بعد حادثة طائرة جزائرية بـ"الوادي"
انقاذ 1500 مهاجر في المتوسط في نهاية الاسبوع انقاذ 1500 مهاجر في المتوسط في نهاية الاسبوع
"أبو سمرة" تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخ قطر

نجاة ركاب بعد حادثة طائرة جزائرية بـ”الوادي”

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | عالم |

نجا ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عندما انفجر إطارها الأمامي عند الهبوط بمطار الوادي، شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الأحد، أن “طائرة من نوع آي تي آر، تابعة للخطوط الجزائرية، كان على متنها 64 مسافرا تعرضت لحادث بمطار الوادي عند هبوطها دون تسجيل أي حالة جروح”.

وأشار مصدر في الشركة إلى أن “الطائرة كانت ضمن الرحلة 6252 بين الجزائر العاصمة ومدينة الوادي (…) تعرضت لحادث بعدما حطت على المطار بسبب عطب في العجلة الأمامية، مما تسبب في انفجار إطار الدوالب وفقدان القدرة على التحكم على الطائرة”، مؤكدا أنه “لم يتم تسجيل أي إصابات”.

وطلبت الشركة إجراء تحقيق لـ”معرفة الأسباب الحقيقية للحادث”.

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “نجاة ركاب بعد حادثة طائرة جزائرية بـ”الوادي””

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب