نجاة ركاب بعد حادثة طائرة جزائرية بـ”الوادي”

نجا ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عندما انفجر إطارها الأمامي عند الهبوط بمطار الوادي، شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الأحد، أن “طائرة من نوع آي تي آر، تابعة للخطوط الجزائرية، كان على متنها 64 مسافرا تعرضت لحادث بمطار الوادي عند هبوطها دون تسجيل أي حالة جروح”.

وأشار مصدر في الشركة إلى أن “الطائرة كانت ضمن الرحلة 6252 بين الجزائر العاصمة ومدينة الوادي (…) تعرضت لحادث بعدما حطت على المطار بسبب عطب في العجلة الأمامية، مما تسبب في انفجار إطار الدوالب وفقدان القدرة على التحكم على الطائرة”، مؤكدا أنه “لم يتم تسجيل أي إصابات”.

وطلبت الشركة إجراء تحقيق لـ”معرفة الأسباب الحقيقية للحادث”.

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