الوداد يلتحق بالدفاع الجديدي في صدارة البطولة

تمكن فريق الوداد الرياضي من قلب الطاولة على ضيفه أولمبيك خريبكة، وتحويل تأخره إلى فوز ثمين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة الأولى من الشطر الثاني للبطولة؛ وذلك بعد التغلب عليه بأربعة أهداف لواحد، تناوب على تسجيلها للفريق الأحمر كل من خضروف وبنشرقي وأوناجم وجيبور.

وشهدت بداية المباراة بحثا مبكرا لعناصر فريق الوداد الرياضي عن هدف السبق، إذ أقدم لاعبو الفريق الأحمر على الاندفاع منذ الدقائق الأولى للمواجهة والضغط على ضيفهم الخريبكي، قبل أن يفاجئهم هذا الأخير بهدف جاء عكس سير الدقائق الأولى للنزال، وتمكن اللاعب دونجي من هز شباك العروبي في الدقيقة الـ13، بعد خطأ في التغطية الدفاعية.

وعادت عناصر الفريق الأحمر للبحث من جديد عن هز شباك الفريق الخريبكي، وتعديل النتيجة؛ غير أن استماتة لاعبي الخط الخلفي لفريق أولمبيك خريبكة أبقى النتيجة على ما هي عليه حتى نهاية الجولة الأولى، بالرغم من الضغط الكبير والمحاولات العديدة التي صنعها لاعبو الفريق البيضاوي، إذ فوّت فرصا سانحة للتهديف، كان وراء أبرزها كل من جيبور وخضروف وبنشرقي.

وتواصلت أطوار الجولة الثانية باستمرار عناصر الوداد الرياضي في بحثهم عن هدف التعديل، وهو ما تأتى لهم في الدقيقة الـ52 بواسطة اللاعب خضروف، وهو الهدف الذي أخرج لاعبي الفريق الخريبكي من تموقعهم الدفاعي بحثا عن هدف ثان، في الوقت الذي تواصل فيه ضغط رفاق الجناح أوناجم، وسيطرتهم على جل أطوار الشوط الثاني.

وتمكن أشرف بنشرقي من تعزيز النتيجة لصالح الفريق الأحمر، بعد تسجيله للهدف الثاني في حدود الدقيقة الـ64 بطريقة جميلة بعد مجهود فردي، ليعود أوناجم بعد ذلك بثلاث دقائق ليضيف الهدف الثالث للوداد؛ وهو الهدف الذي أنهى بشكل كبير حلم عناصر الفريق الخريبكي، في حسم النقاط الكاملة للمواجهة، خصوصا مع مرور دقائق الجولة الثانية.

ونجح الحسين عموتة في قلب الطاولة على الجزائري أيت جودي، في الجولة الثانية، ليعيد فريقه في المباراة، إذ أضاف جيبور الهدف الرابع للوداد في الوقت بدل الضائع، قبل أن تنهي صافرة الحكم الدولي سمير الكزاز أطوار المواجهة بفوز ثمين، أبقى الوداد في صدارة سبورة الترتيب بفعل النقاط الثلاث التي حصدها في هذه المباراة.

ورفع الوداد الرياضي رصيده بفضل هذا الانتصار، الذي يعد التاسع من نوعه هذا الموسم، إلى النقطة الـ33 مناصفة مع الدفاع الجديدي في الصدارة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد أولمبيك خريبكة في النقطة الـ17، مسجلا بذلك هزيمته التاسعة في الدوري.

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