إيدار يغني “شوف شوف” بمناسبة عيد الحب

بعد غياب عن الساحة الفنية، يستعد الفنان المغربي حاتم إيدار بـ”تريو”، يجمعه بالفنانة اللبنانية بريجيت ياغي والمنتج دي جي يوسف، لطرح كليب بعنوان “شوف شوف”؛ وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب، الذي يصادف اليوم الرابع عشر فبراير من كل سنة.

وأوضح إيدار، في حديثه لهسبريس، أنه انتهى من تصوير كليب الأغنية، الذي سيذاع بالعديد من القنوات الوطنية والعربية والذي جرى تصويره بسيتي سينما عاصمة الأنوار باريس بأحدث معدات التصوير وآخر التقنيات الحديثة تحت إدارة شركة “‪OBBI ‬ ‪Full off Picture‬ “، مبرزا أنه اقترح على فريق العمل طرح الأغنية بالتزامن مع عيد الحب، تعبيرا منه عن حبه وتقديره لجمهوره.

وفي تعليقه على غيابه عن الساحة الفنية، يقول إيدار “ليس غيابا، بل أرفض طرح أغان من أجل الظهور فقط، وأحرص على اختيار أغان جيدة، وتأخذ قيمتها الفنية وحقها في الانتشار”.

وعن حال الأغنية المغربية، يعلق الفنان المغربي: “المجال يتضمن الجيد والرديء؛ فهناك أغان مغربية عصرية تحمل ثقلا فنيا، كما أن هناك صنفا آخر لا يتضمن حمولة فنية أو صوتا أو كلمات راقية”، مضيفا إلى قوله: “بعض الفنانين الشباب اختاروا اليوم كلمات سوقية تتداول في الشارع فقط، وخادشة للحياء العام، فقط من أجل “البوز”.. وهذا يضر بالفن والأغنية المغربية”.

وقد شارك في كليب “شوف شوف” كل من يومني ربيع وكمالا خير بيك وأحمد حمادي الذين أشرفوا على كتابة الكلمات، وتلحين كريستوف باطري والراجي يوسف ويومني ربيع. أما التوزيع الموسيقي فكان للمبدع رشيد محمد علي، تحت إشراف وإنتاج دي جي يوسف الذي قدم عدة أعمال ناجحة مع نجوم عرب وأجانب.

يشار إلى أن كليب أغنية “36″، الذي يعد آخر أعمال حاتم إيدار، حقق نجاحا كبيرا وصل عدد مشاهدته على موقع الفيديوهات “يوتيوب” أكثر من 3 ملايين مشاهدة. ومن جهتها، فقد كان آخر للفنانة اللبنانية بريجيت ياغي، خريجة برنامج الهواة سوبر ستار، هو أغنية “غجرية”؛ وهي من كلمات ألكسي قسطنطين، وألحان جورج ماردير وسيان، وتوزيع بسام عون.

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