توقيف سيدة أوهمت بيضاويين بوظائف في الخليج

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي بالدار البيضاء مغربية تعيش رفقة زوجها في مصر، قامت بعملية نصب واحتيال على عدد من الأشخاص بعدما أوهمتهم بتهجيرهم والحصول على عقود عمل بدول الخليج العربي.

وبحسب مصدر أمني، فإن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي أحالت، صباح اليوم الأحد، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، سيدة من مواليد سنة 1964، وهي من ذوي السوابق العدلية، بتهمة النصب والاحتيال.

وأوضح المصدر نفسه أن السيدة اكترت شقة بحي أناسي بالبرنوصي، وشرعت في عملية النصب على المواطنين وإيهامهم بإبرام عقود عمل بدول الخليج، وحصلت من ذلك على مبالغ مالية تراوحت ما بين 3 آلاف درهم و10 آلاف درهم.

وأكد مصدر هسبريس أن العناصر الأمنية، فور تلقيها معلومات حول السيدة، عملت على إيقافها، خاصة أنها كانت ستغادر التراب الوطني مساء أمس السبت.

وبعد استشارة النيابة العامة المختصة، جرى تفتيش منزل السيدة، وعثر بداخله على جوازات سفر لمجموعة من الأشخاص الذين تم استدعاؤهم من أجل الاستماع إليهم، وأكدوا تعرضهم للنصب من طرف المعنية بالأمر.

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