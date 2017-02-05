وزير إسرائيلي يعارض قانون تقييد “الأذان”

أعلن وزير الأمن الداخلي “غلعاد أردان”، معارضته لمشروع قانون يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان في المساجد.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد، عن “أردان”، قوله إنه “لا يوجد حاجة لمشروع القانون المذكور”.

واعتبر أردان أن “القوانين الموجودة حاليا، الخاصة بمنع الضوضاء كافية للتعامل مع مشكلة الضجيج”، مضيفا:” لا حاجة لفرض القانون الجديد”.

وتناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، صيغة معدلة لمشروع القانون.

وتحظر الصيغة المعدلة، استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.

وقال فلسطينيون معارضون للقانون، إن الصيغة المعدلة تهدف إلى منع رفع أذان الفجر.

وفي 13 نونبر، صادقت اللجنة التابعة لرئاسة الوزراء، على مشروع القانون، لكنه لم يُعرض للتصويت في الكنيست، بسبب معارضة الأحزاب الدينية، التي خشيت أن يُستخدم القانون ضد شعائر يهودية.

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