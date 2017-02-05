أجواء كرنفالية ترافق مشجعي “الفراعنة” صوب نهائي “الكان”

غادر المئات من المصريين، مطار القاهرة الدولي، إلى الغابون، اليوم الأحد، لحضور مباراة منتخبهم الوطني أمام نظيره الكاميروني في نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

وشهدت القاعة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، احتشاد المئات من المشجعين المصريين المتجهين صوب الغابون لتشجيع منتخبهم الوطني. ورفع المشجعون العلم المصري، وارتدوا زي المنتخب الوطني، مرددين هتافات تشجيعية تحث على الفوز.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر ملاحي بالمطار قوله: “بدأت بالفعل مغادرة أعداد كبيرة من مشجعي مصر، صوب الغابون، وسط أجواء كرنفالية واحتفالية كبيرة”، مشيرا إلى أن “هناك 3 رحلات خصصتهم شركة مصر للطيران الحكومية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لحضور المباراة الهامة”.

في هذه الأثناء، أعلن أكثر من مسؤول تنفيذي بالأقاليم المصرية، وضع عشرات الشاشات العملاقة بالمدن والأحياء لمتابعة المباراة.

والمباراة النهائية للبطولة اليوم، هي سيناريو مكرر لنهائي أمم إفريقيا عام 2008 الذي أقيم في غانا، وتمكن المنتخب المصري وقتها من حسم اللقب لصالحه بهدف لمحمد أبو تريكة.

وعلى مدار التاريخ، التقى المنتخبان 26 مرة على المستويين الودي والرسمي، وكان الفوز حليف الفراعنة في 15 منها مقابل 5 انتصارات للكاميرون و6 تعادلات.

وستكون مواجهة اليوم هي العاشرة بينهما على مدار تاريخ كأس الأمم الإفريقية؛ حيث حقق المنتخب المصري الفوز في 5 مواجهات، بينما فازت الكاميرون في 3 مباريات، وخيم التعادل بينهما في مباراة واحدة.

ويطمح المنتخب المصري في التتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه، في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب الكاميروني للتتويج بأمم إفريقيا للمرة الخامسة حيث كان آخر لقب له عام 2002.

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