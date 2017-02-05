محكمة أمريكية ترفض طلب العمل بقرار ترامب

رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، اليوم الأحد، طلبا قدمته وزارة العدل لمعاودة العمل فورا بقرار الحظر المؤقت على الهجرة والسفر، الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب. وقدمت وزارة العدل الأمريكية، أمس السبت، إشعارا للطعن على قرار قاض فدرالي علق أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب، يحظر بشكل مؤقت دخول رعايا سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وكان القاضي، جيمس روبارت، الذي عينه الرئيس الأسبق، جورج بوش الإبن، قد أصدر قرارا يقضي بتعليق العمل في جميع أنحاء البلاد بالأمر التنفيذي الصادر عن ترامب بشأن حظر السفر بشكل مؤقت إلى حين إجراء مراجعة كلية للشكوى التي تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن.

يذكر أن دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يوم 27 يناير الماضي يتضمن منع مواطني إيران والعراق وسورية والسودان والصومال وليبيا واليمن من السفر إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما ووقف قبول اللاجئين لمدة 120 يوما ووقف قبول اللاجئين من سورية حتى إشعار آخر.

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