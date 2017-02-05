ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > عالم > محكمة أمريكية ترفض طلب العمل بقرار ترامب
مقالاث مشابهة
محكمة أمريكية ترفض طلب العمل بقرار ترامب محكمة أمريكية ترفض طلب العمل بقرار ترامب
مقتل مقتل "والي الباب" القيادي البارز في تنظيم "داعش"
غارات تركية تنهي حياة غارات تركية تنهي حياة "والي الباب" السورية

محكمة أمريكية ترفض طلب العمل بقرار ترامب

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | عالم |

رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، اليوم الأحد، طلبا قدمته وزارة العدل لمعاودة العمل فورا بقرار الحظر المؤقت على الهجرة والسفر، الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب. وقدمت وزارة العدل الأمريكية، أمس السبت، إشعارا للطعن على قرار قاض فدرالي علق أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب، يحظر بشكل مؤقت دخول رعايا سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وكان القاضي، جيمس روبارت، الذي عينه الرئيس الأسبق، جورج بوش الإبن، قد أصدر قرارا يقضي بتعليق العمل في جميع أنحاء البلاد بالأمر التنفيذي الصادر عن ترامب بشأن حظر السفر بشكل مؤقت إلى حين إجراء مراجعة كلية للشكوى التي تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن.

يذكر أن دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يوم 27 يناير الماضي يتضمن منع مواطني إيران والعراق وسورية والسودان والصومال وليبيا واليمن من السفر إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما ووقف قبول اللاجئين لمدة 120 يوما ووقف قبول اللاجئين من سورية حتى إشعار آخر.

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “محكمة أمريكية ترفض طلب العمل بقرار ترامب”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب