قراءة في اهتمامات الصحف بأمريكا الشمالية

اهتمت الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية بتداعيات قضية مرسوم ترامب، وبتخلي رئيس الوزراء جوستان ترودو عن إصلاح النظام الانتخابي بكندا.

وهكذا، كتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن قاض فدرالي في سياتل (واشنطن، غرب) أصدر قرارا يمنع مؤقتا مرسوم الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة واللاجئين، مشيرة إلى أن هذا القرار ينطبق على كامل تراب الولايات المتحدة، ويهم عشرات الآلاف من الأشخاص الحاملين لتأشيرات الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وأبرزت الصحيفة أنه في الوقت الذي تعالج فيه الأوامر القضائية السابقة محنة الأشخاص العالقين في المطارات، فإن قرار القاضي، جيمس روبارت، يوقف تماما تنفيذ المرسوم الرئاسي.

من جهتها، ذكرت (واشنطن بوست) أنه عقب القرار القضائي، قال البيت الأبيض في بيان إن وزارة العدل سترفع “في أقرب وقت ممكن” دعوى للإيقاف العاجل للقرار “الفضيحة” للقاضي روبارت.

وأضافت الصحيفة أنه بعد بضع دقائق أعاد البيت الأبيض نشر بيانه مع حذف كلمة “فضيحة”.

وحسب تحليل (واشنطن بوست)، فإن قرار القاضي الفدرالي، والذي لديه نطاق أوسع من القرارات السابقة، يمهد الطريق لمواجهة قانونية على أعلى مستوى بين الرئيس الجديد والسلطة القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار هو بكل تأكيد مؤقت، لكن القضية في نهاية المطاف تتعلق بما إذا كان مرسوم ترامب سيتجاوز العقبة الدستورية، مضيفة أن محللين قانونيين يرون أنه سيكون من الصعب الإلغاء التام للمرسوم لأن الرئيس لديه سلطة أكبر بشأن مسألة الهجرة.

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة ( دو هيل) أن فانسو فيولا، الذي اختاره الرئيس ترامب لمنصب وزير الجيش، انسحب بسبب العقبات المرتبطة بمصالحه المالية.

وأبرزت الصحيفة أن فيولا هو مؤسس شركة التجارة الإلكترونية (فيرتو فينانسيال)، وكان رئيسا ل(نيويورك نيغوشيايشن إكسانج ) ما بين 2001 و2004، مضيفة أنه أيضا يملك نادي الهوكي، فلوريدا بانترز.

وقال فيولا إنه لن يكون قادرا على قبول التعيين لكون انفصاله عن مقاولاته يبدو “مستحيلا”.

بكندا، تساءلت (لودوفوار) ما إذا كان تخلي رئيس الوزراء جاستن ترودو عن وعده الانتخابي المتعلق بإصلاح نظام الاقتراع سيكلف الحزب الليبرالي أصوات الناخبين في استحقاقات 2019، مشيرة إلى أنه يجب أن نستنتج أن إصلاح النظام الانتخابي يظل رهانا هامشيا جدا والذي يثير اهتمام فقط شريحة جد مسيسة.

أما صحيفة (لو جورنال دو مونريال) فكتبت أن الديمقراطيين كانوا صريحين في انتقاد جوستان ترودو الذي تخلى عن وعده لإصلاح النظام الانتخابي، مشيرة إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تتخلى فيه حكومة عن التزام رسمي، لكن هذا التحول كان كبيرا.

وقالت الصحيفة إن الالتزام كان جد راسخ وأن أسباب التخلي واهية، معربة عن أسفها لكون المشاورات حول هذا الموضوع كلفت ثروة من أجل لا شيء.

من جهتها، تساءلت (لا بريس) عن متى سيكون أول لقاء بين رئيس الوزراء جوستان ترودو والرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن أقرب معاوني ترودو يبدون أقصى درجات الحذر بخصوص موعد هذا اللقاء.

من جهة أخرى، كتبت (لوسولاي) أن الجنازة التي جرت في مونريال وكيبيك تخليدا لذكرى ضحايا مجزرة الجامع الكبير في كيبيك تشكل نقطة تحول، مبرزة أن هذه الاحتفالات الجنائزية تفتح فصلا جديدا في تاريخ كيبيك، على اعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي يتواصل فيها المجتمع الكيبيكي، بشكل كبير، مع أفراده من الديانة الإسلامية.

بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن الحكومة الفدرالية قررت الحفاظ لمدة أسبوعين على أسعار البنزين والديزل، الإجراء الذي يتطلب استخدام الموارد العامة، من خلال “تحفيز مالي” للمستوردين.

وأضافت الصحيفة أن وزارة المالية والائتمان العام أعلنت أن الحد الأقصى لمتوسط سعر بنزين (الماغنا) لا يزال في 15.99 بيزو للتر الواحد، بالإضافة إلى بنزين بريميوم (17.79 بيزو) والديزل (17.05 بيزو).

من جهتها، أبرزت صحيفة (ال يونيفرسال) أنه بفضل تدابير التقشف وظروف سعر الصرف والمواد الطاقية في الأسواق الدولية، لم يتم الرفع في أسعار البنزين كما كان متوقعا، حسبنا أعلنت وزارة المالية والائتمان العام.

ببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن إصلاح القانون الانتخابي قد يفشل في حال استمرار الخلاف الجوهري بين مختلف الأحزاب حسب عدد من البنود المهمة، موضحة أن الأمر يتعلق أساسا بطريقة الاقتراع وسقف التبرعات للحملات الانتخابية، وميزانية الانتخابات، وطريقة احتساب الدوائر المتعددة.

وفي محاولة للخروج من المأزق، أشارت الصحيفة إلى ان المحكمة الانتخابية ومختلف الفرق البرلمانية مطالبة بتقديم اقتراحات لتعديلات فوق طاولة المفاوضات، مبرزة أنه قد يتم إحداث لجنة مكونة من المحكمة الانتخابية والجمعية الوطنية لتقديم اقتراحات في هذا الصدد.

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