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قرعة “الشان” تضع المغرب في مواجهة مصر

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | رياضة |

أسفرت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي أجريت في العاصمة الغابونية ليبروفيل، عن مواجهة المنتخب الوطني نظيره المصري.

وستجرى مباراة الذهاب ما بين 11 و12 و13 غشت المقبل، في مصر على أن يجرى لقاء الإياب في المغرب أسبوعا بعد ذلك.

يشار إلى أن نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، ستحتضنها كينيا في الفترة المتراوحة ما بين 11 يناير و2 فبراير من سنة 2018.

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