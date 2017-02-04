أمن أكادير يوقف متورّطين في ترويج المخدرات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، اليوم السبت، من إيقاف ثلاثة أشخاص، من ضمنهم فتاة، من أجل الاتجار بمخدريْ الكوكايين والشيرا وأقراص الهلوسة (القرقوبي)، والفساد.

مصدر أمني أكد لهسبريس أنه جرى إيقاف مشتبه فيهما كانا يشكلان موضوع مذكرة بحث من أجل الاتجار بالمخدرات، بعد مداهمة عناصر الشرطة القضائية لشقة يكتريانها، فمكنت العملية من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين، مشحونة داخل كبسولات جاهزة للترويج، وعدة صفائح من مخدر الشيرا، وعدد وافر من أقراص الهلوسة، إلى جانب مبالغ مالية وهواتف نقالة.

وزاد المصدر نفسه أن العملية الأمنية المذكورة أسفرت عن حجز سيارة كان المعنيان بالأمر يستعينان بها في عملية الترويج، فضلا عن إيقاف فتاة تربطها علاقة غير شرعية بأحدهما.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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