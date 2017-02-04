قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم السبت، بالأزمة المتجددة داخل حزب نداء تونس والذكرى الرابعة لاغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، والانتخابات التشريعية المقبلة بالجزائر.

ففي تونس، اعتبرت الصحافة المحلية أن الشائعات، التي تم نفيها بسرعة، والمتعلقة بوصول رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى رئاسة نداء تونس، تعيد اليوم الأزمة المزعجة داخل الحزب الحاكم.

وأوردت صحيفة (المغرب) أن أنصار حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الدولة، وضعوا الرهان على قبول يوسف الشاهد تقلد منصب رئيس الحزب، وذلك في إطار مخطط لإعادة هيكلة الحزب يضع حافظ قائد السبسي كرجل ثان في منصب الأمين العام.

وتابعت الصحيفة أن هؤلاء يريدون أيضا “أن يضربوا عصفورين بحجر واحد، أولا ظهور مجموعة مقومات كأقلية ومن ناحية أخرى، ضمان الغطاء السياسي لقائد السبسي الابن ليواصل تزعم الحركة فعليا”، ونقلت عن مصادر مقربة من الشاهد تأكيدها “أنه لا ولن يقبل أية مسؤولية حزبية، لا هو ولا أي عضو من أعضاء حكومته”.

وكشف كاتب الافتتاحية، الذي أبدى سعادته لهذا الموقف، أن هذه “رسالة للجميع، مفادها أن الأولوية هي للقضايا الوطنية، التي لها الأسبقية على القضايا الحزبية والمستقبل السياسي لهذا الوزير أو ذاك”.

وفي تصريح لجريدة (الصحافة)، أكد رضا بلحاج، عضو الهيئة التسييرية لنداء تونس، أن محاولة إشراك يوسف الشاهد في مسألة رئاسة الحزب “لن تزيد الوضع إلا تعقيدا في البلاد، الذي يواجه تحديات كبرى، وفي حركة نداء تونس التي تزداد فيها الخلافات والتجاذبات”.

من جهة أخرى، أوردت صحيفة (الشروق) أنه على بعد يومين من إحياء ذكرى اغتيال المحامي شكري بلعيد، من أحزاب الترويكا (أول حكومة منتخبة في مرحلة ما بعد الثورة)، فإن الاستعدادات تزامنت مع التهديدات الأمنية، كما يؤكدها انتشار الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك المختصة في محاربة الإجرام والإرهاب بعدد من شوارع العاصمة التونسية.

وقالت الصحيفة إنه سيتم نصب خيمة، في ذلك اليوم، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، التي ستكون مركزا لإحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد في 6 نونبر 2013 في عمل إرهابي قام به “أنصار الشريعة”.

وذكرت جريدة (الصحافة) بالعبارة الشهيرة “من قتل بلعيد؟” والتي هتف بها الآلاف من المشاركين في جنازته يوم 8 فبراير 2013، متسائلة: “من لديه الشجاعة والإرادة في فك هذا اللغز، الذي ظل دون إجابة”.

وفي الجزائر، أثارت الصحف هاجس الامتناع الذي يخيم على الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 4 ماي المقبل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسجل على مستوى انخفاض عائدات النفط.

وسلطت صحيفة “ليبرتي” الضوء على التحدي المتمثل في انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات إلى مستوى مقبول خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

وكتبت الصحيفة أنه “من الواضح، أنه يتعين تعبئة بشكل أكبر من أجل محاربة شبح الامتناع عن التصويت، وهي ظاهرة معتادة في الجزائر، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بانتخاب المجلس الشعبي الوطني”، مضيفة أن “الممارسات الأرثوذكسية” للسلطة اعتادت بشكل سيء على تحديد وتوزيع المقاعد والحصص على الموالين.

وأضافت الصحيفة قائلة “إن تطمينات من الحكومة لإجراء انتخابات شفافة ليست كافية لوحدها لإزالة شبح الغش، وبالتالي الحد من الامتناع عن التصويت، وخاصة منذ اختتام الدورة البرلمانية الحالية بشكل لا يبعث على الارتياح، والتي اختتمت بالمصادقة على قانون المالية لسنة 2017، والذي يعتبر قانونا جد تقشفي بالنسبة لغالبية المواطنين”.

أما صحيفة (لوكوتيديان وهران) فوصفت المناخ الذي ستجرى فيه هذه الانتخابات بكونه “مناخا اقتصاديا يسجل ارتفاعا في نسبة التضخم وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض المستوى المعيشي، وهي مؤشرات تشهد كلها على تدني الأوضاع الاجتماعية التي لا تستطيع الحكومة إدارتها”.

من جهتها، كتبت صحيفة (لوجون أنديباندان) أنه “من المحتمل أن تجري” الانتخابات التشريعية المقبلة “في ظروف استثنائية، ليس بالنقاشات السياسية، ولكن بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط”.

الوسوم: 2013 , الحكومة , الصحف , المجلس , تونس , قانون , قانون المالية

