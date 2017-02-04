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“تطوع” تقود قافلة خيرية وطبية إلى إقليم أزيلال

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | جهات |

نظمت جمعية “تطوع” قافلة خيرية توجهت نحو 3 قرى نواحي أزيلال ودمنات، محملة بـ16 طنا من الملابس والأغطية، استفاد منها أزيد من 1000 شخص، كما قامت بتشييد وتجهيز ساحة ترفيهية للألعاب مخصصة للأطفال بجانب مدرسة تابعة لمجموعة مدارس قيادة أيت تمليل بدوار “تمغارين”.

وفي إطار الشراكة التي تربط جمعية “تطوع” بجمعية “رعاية للتوعية والخدمات الصحية”، تم تنظيم حملة طبية متعددة الاختصاصات، استفاد منها أكثر من 500 شخص على مستوى دواوير “ايت تمغارين” و”تمغارين” و”ايت حمودو”؛ كما تم توزيع الأدوية على المرضى بالمجان.

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