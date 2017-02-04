لوبان تطلق حملتها لانتخابات الرئاسة الفرنسية

تطلق السياسية الفرنسية مارين لوبان التي تنتمي إلى تيار اليمين المتطرف حملتها الانتخابية لتصبح رئيسة لفرنسا اليوم السبت، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستتأهل للجولة الثانية من الانتخابات التي تبدأ في أبريل المقبل.

وخلال يومين من الفعاليات في مدينة ليون، يتوقع أن تحدد زعيمة حزب الجبهة الوطنية سياساتها الرئيسية.

ومن المقرر تنظيم عدة محادثات ومناقشات اليوم السبت، بينما تلقي كلمة أمام مؤيديها غدا الأحد.

كما يعقد المرشح المستقل ايمانويل ماكرون مؤتمرا انتخابيا في ليون بعد ظهر اليوم السبت.

ويتنافس وزير الاقتصاد السابق ببرنامج مؤيد لأوروبا ويأمل في خوض الانتخابات ضد لوبان في الجولة الثانية يوم 7 ماي.

ويحمل مرشح اليسار بنوا هامون راية الحزب الاشتراكي الذي يكافح لاستعادة شعبيته، بينما يقاتل المحافظ فرانسوا فيون، مرشح الجمهوريين من أجل فرصة في المنافسة وسط مزاعم فساد متعلقة بتوظيف أفراد من أسرته.

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