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الدفاع الجديدي يرد الدين كاملا لـ”فارس البوغاز”

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | رياضة |

تمكن فريق الدفاع الحسني الجديدي من تحقيق انتصار ثمين جدا أمام نظيره فريق اتحاد طنجة، زوال اليوم السبت بملعب العبدي بالجديدة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، برسم الجولة السادسة عشرة من البطولة الاحترافية.

وكان المحليون سباقين إلى التسجيل في وقت مبكر من الشوط الأول، إذ تمكن اللاعب زكرياء حذراف من افتتاح الحصة بهدف في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعدل فريق اتحاد طنجة النتيجة عن طريق ضربة جزاء انبرى لها اللاعب اسماعيل بلمعلم في الدقيقة 27 من الشوط نفسه.

4 دقائق بعد ذلك، ومن خلال مرتد هجومي، سيتمكن اللاعب حميد احداد من تسجيل الهداف الثاني للجديديّين، قبل أن يضيف زكرياء حذراف هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتفوق المحليين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ثلاث دقائق فقط على انطلاق الشوط الثاني كانت كافية ليزيد فريق الدفاع الحسني الجديدي الغلة لصالحه، من توقيع زكرياء حذراف، لتنتهي المباراة بنتيجة 4 أهدف لهدف واحد؛ في ما بدا أنه رد كامل لدين مباراة الذهاب التي كانت قد شهدت النتيجة نفسها لصالح “فارس البوغاز” بملعب ابن بطوطة بطنجة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد “فارس البوغاز” في 27 نقطة، بينما ارتقى الدفاع الحسني الجديدي إلى 33 نقطة، متزعما بذلك البطولة الاحترافية، متبوعا بالوداد البيضاوي (30 نقطة) ونهضة بركان (28 نقطة).

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