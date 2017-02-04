عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

أولت صحف أروبا الغربية أبرز اهتماماتها لقضية الوظائف الوهمية لزوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، والاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي خلال قمة مالطا حول وضع برنامج للحد من الهجرة غير الشرعية، فضلا عن اجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الاروبي.

وفي فرنسا واصلت الصحف التعليق على قضية الوظائف الوهمية لزوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية،اذ كتبت صحيفة (ليبراسيون) ان فرانسوا فيون والجمهوريين لم يعودوا في مستوى تمثيل اليمين او رئاسة فرنسا معتبرة انه يتعين على فرانسوا فيون الانسحاب.

واضافت الصحيفة ان مرشح الجمهوريين لم يعد مؤهلا لتمثيل اليمين او تولي مهمة رئاسة الجمهورية.

من جهتها قالت صحيفة (لوموند) ان اطرا في حزب الجمهوريين يفكرون من خلال تجديدهم رسميا ثقتهم في فرانسوا فيون في البديل، مشيرة الى انه في مواجهة عودة الان جوبي الى المنافسة بدأ انصار ساركوزي في الدفع بترشيح فرانسوا باروان.

من جهتها اشارت صحيفة (لوفيغارو) الى ان ايمانويل ماكرون ومارين لوبين يريدان الاستفادة من أزمة اليمين، ومن الصعوبات التي يواجهها فرانسوا فيون.

في السياق ذاته واصلت الصحف البلجيكية تعليقاتها على قضية مرشح اليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرونسوا فيون، حيث كتبت (لوسوار) أن شائعات في فرنسا تتنبأ باستسلام هذا الأخير الذي لا زال يقاوم ولديه الرغبة في مواصلة حملته ووقف عاصفة قضية بينيلوب.

واعتبرت (لاليبر بلجيك) أن الوزير الأول السابق لا يزال بريئا حيث يواصل القضاء تحقيقاته في هذه القضية، غير أن فيون أخطأ عندما قال إن هذه القضية هي نتيجة مؤامرة دولة، يقف من وراءها اليسار.

وبالنسبة للجريدة، فإنه من الناحية السياسية والأخلاقية، فإن على فيون الانسحاب، حيث أصبح عقبة امام اليمين الفرنسي.

وفي ألمانيا تركز اهتمام الصحف بالخصوص على الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي حول وضع برنامج للحد من الهجرة غير الشرعية وذلك خلال قمة عقدها في مالطا .

فكتبت صحيفة (فرانكفورتر روندشاو ) بخصوص قمة الاتحاد الأوروبي في مالطا ، أن أوروبا ليس لديها كبديل سوى وقف رحلات المهاجرين السريين على متن القوارب المحفوفة بالمخاطر مشيرة إلى أن البرنامج الذي تقترحه أوروبا من عشر نقاط للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط ينص على بقاء هؤلاء في ليبيا التي مازال وضعها مضطربا ، وتوزيعهم في مراكز استقبال .

من جهتها كتبت صحيفة (لاندستسايتونغ) في تعليقها أنه لسخرية القدر، ليبيا مازالت غارقة في حرب أهلية إضافة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ضعيفة حتى انها بالكاد تستطيع السيطرة على الشريط الساحلي معتبرة أن البرنامج الجديد للاتحاد الأوروبي يتعين أن يعزز قوات خفر السواحل الليبية، إذ أن هذا الأمر قد يساهم في خفض عدد الوفيات في حوض البحر الأبيض المتوسط.

بالنسبة لصحيفة (شتوتغارتر تسايتونغ) فإن الاتحاد الأوروبي عليه أن يعمل أيضا خارج حدوده حتى يتمكن من تحقيق النجاح في السيطرة على الهجرة غير الشرعية ، وذلك من خلال التواصل والتعامل مع الشركاء والجيران .

أما صحيفة ( دارمشتادتر إيكو) فتدعو أوروبا إلى أن تتوجه نحو تركيا لمعالجة معضلة الهجرة غير الشرعية خاصة وأن ليبيا الآن غير مستقرة وتعيش على وقع الفوضى والعشوائية وحربا مع المتطرفين.

وفي إسبانيا ، اهتمت الصحف بشكل أساسي بقمة مالطا التي جمعت القادة الاوروبيين أمس الجمعة والتي تهدف إلى إيجاد موقف مشترك في مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتبت صحيفة ” أبي سي” أن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يؤيدون مشروع “أوروبا قوية في مواجهة الولايات المتحدة “، بينما تفضل البلدان الشرقية أن تقرر كل دولة على حدة التزامها بخصوص هذا الامر.

وتحت عنوان “جبهة مشتركة ضد ترامب” ذكرت صحيفة “لا راثون” أن القادة الأوروبيين يرفضون ” التحول الى ألعوبة بين يدي رئيس الولايات المتحدة ” ، فيما أكدت صحيفة ” الباييس” أن قمة مالطا الاتحاد الأوروبي انتقدت القرارات الأخيرة التي اتخذها ترامب، لكنها تجنبت خيار التصعيد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قوله “لا أرى ترامب كتهديد”. وتحت عنوان “الاتحاد الاوروبي يخفض صوته تجاه ترامب” كتبت صحيفة ” الموندو” أن القادة الأوروبيين اختاروا عدم التصعيد على الرغم من تصريحات ومواقف الرئيس الأمريكي الجديد الذي عبر عن سعادته لانقسام أوروبا.

وفي بريطانيا اهتمت الصحف باجراءات الخروج من الاتحاد الاروبي، وزيادة التوتر بين موسكو ولندن .

وعادت صحيفة (الغارديان) الى الحكم الذي اصدرته الجمعة المحكمة العليا بلندن، والذي رفض طعنا جديدا، يقضي باجبار الحكومة البريطانية على الحصول على موافقة البرلمان قبل الخروج من الفضاء الاقتصادي الاروبي.

من جهتها سلطت صحيفة (الاندبندنت) الضوء على رد فعل موسكو ضد تصريحات وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الذي اتهم روسيا باعتماد التعتيم وسيلة لضرب استقرار البلدان الغربية.

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