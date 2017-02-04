إيران ترد على “أمريكا ترامب” بمناورات عسكرية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم السبت، عن مناورات عسكرية شرق العاصمة طهران تحت اسم “المدافعون عن سماء الولاية”، وذلك غداة العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران.

وذكرت وكالة أنباء فارس، أن المناورات انطلقت على مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، في منطقة سمنان العامة، تحت عنوان “الهمة الجهادية والإرادة الإيرانية والاقتدار الثوري والتصدي للحظر والتهديد”.

ويُستخدم في هذه المناورات- بحسب الوكالة- “مختلف أنواع المنظومات الرادارية والصاروخية ومراكز القيادة والتحكم والحرب الإلكترونية”.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه المناورات هو “عرض الاقتدار والجهوزية الدفاعية الشاملة لمواجهة أي تهديد”.

يأتي ذلك، غداة إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 25 شخصية وشركة إيرانية، وذلك للمرة الأولى في عهد ترامب الذي تسلم رئاسة البلاد في العشرين من الشهر الماضي.

وفي اليوم نفسه، وجّه الرئيس الأمريكي، تحذيرًا ضمنيًا لإيران عقب تصاعد حدة التوتر بين البلدين على خلفية إطلاق طهران صاروخًا باليستيًا، قبل أيام، قائلًا إن “إيران تلعب بالنار”.

وإيران واحدة من الدول الإسلامية السبع التي أمر ترامب بمنع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لمدة ثلاثة أشهر.

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