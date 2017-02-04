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صلاح الدين يستعين بـ”ثلاثي النجاح” في “لحساب”

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | فن و ثقافة |

بعد غياب عن الساحة الفنية، طرح نجم برنامج “فنان العرب محمد عبدو” محسن صلاح الدين أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “لحساب”، ضمن “ميني ألبوم” جديد يحمل عنوان “باختصار”، سيصدره السنة الحالية.

وتعامل صلاح الدين في أغنيته الجديدة مع الثلاثي الذي كان وراء نجاح معظم الفنانين الشباب، إذ كتب كلمات “لحساب” سمير الموجاري، ولحنها مهدي مزين، وأشرف على توزيعها رشيد محمد علي.

وعن سبب الغياب، يوضح صلاح الدين، في حديث لهسبريس: “كان من المفترض أن أطرح أول سينغل بعد برنامج فنان العرب، لكنني كنت أبحث عن أعمال في مستوى يليق بالجمهور”، مبرزا أن اللون الذي تميز به “يمزج بين الطربي والشرقي في قالب عصري شبابي مواكبة للموجة الشبابية”.

وفي تعليقه على حال الأغنية المغربية يقول الفنان ذاته: “بعد فترة طويلة من الركود الذي عاشته الأغنية المغربية، اليوم استعادت عافيتها بروح جديدة، واستطاعت أن تحقق انتشارا على المستوى العالمي”، وأضاف: “سنة 2017 سنة مليئة بالإبداع المغربي، وبجودة وتقنيات عالية”.

من جهة ثانية، كشف صلاح الدين أنه يستعد لإصدار “كليب” أغنية “باختصار”، التي سيتم تصويرها في المغرب، تحت إدارة مخرج خليجي، ومن إنتاج شركة مغربية حديثة العهد، لصاحبها رشيد العلوي، والتي ستقوم بإنتاج جميع أغاني ألبومه المرتقب.

وحول عدم نجاح أغانيه المنفردة السابقة، يقول الفنان ذاته: “العمل الفني يتطلب مصاريف كبيرة، والأغاني المنفردة التي طرحتها سابقا كانت إنتاجات ذاتية، ما أدى إلى ابتعادي عن الساحة الفنية نوعا ما”، واسترسل: “نجاح الأغنية مرتبط بمصاريف كبيرة، لذلك لم تحقق النجاح الذي كنت أتوقعه”.

في مقابل ذلك، اعتبر الفنان المغربي ذاته أن أغانيه حققت نجاحا على مستوى نسبة الاستماع على الإذاعات الوطنية، مبرزا أن “نسبة المشاهدة على موقع “يوتوب” ليست معيارا لنجاح الأغنية أو فشلها”.

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