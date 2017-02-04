الدرك يضع حدا لنشاط “التشاينا” نواحي سطات

أفلحت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي قيصر سرية سطات، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من وضع حد لتاجر مخدرات يلقب بـ”التشاينا”، كان موضوع مذكرات بحث عدّة من قبل مختلف المصالح الأمنية.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المعني بالأمر ظل يمارس نشاطه مختفيا عن الأنظار، رغم صدور مذكرات بحث عدّة في حقه.

وقد حجزت لديه العناصر الدركية، في تدخلات سابقة، كميات مهمة من المخدرات، موزّعة بين القنب الهندي والشيرا وأوراق التبغ ومسكّر “الماحيا”، في حين كان المعني بالأمر يتمكّن من الإفلات من إلقاء القبض عليه، سواء من قبل الدرك الملكي أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لما يزيد عن سنتين.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بقيصر حبكت كمينا محكما في ساعات متأخرة من الليل، لتتمكن في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من إيقاف المشتبه فيه وحجز درّاجته النارية.

وبعد إشعارها، أمرت النيابة العامة المختصّة بسطات بوضعه الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على القضاء للنظر في التهم المنسوبة إليه.

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