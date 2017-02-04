“البام” يبحث آليات النهوض التنموي في 5 جهات

خلُص لقاء جمع، يوم الجمعة، رؤساء الجهات الخمس التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تزخر بها كل جهة، “من خلال تقييم الوضع بهذه الجهات الخمس وإمكانياتها عن طريق دراسة ستعدها لهذا الغرض لجنة مختصة، بغية تطوير وتجويد مختلف الأنشطة في هذه الجهات وبلورة الآليات التعبيرية والتواصلية اللازمة لرفع الأداء وتتبعه وخدمة المسؤوليات المخولة لرؤساء الجهات والاستجابة لمتطلبات النهوض التنموي”.

وقد ناقش المُجتمعون سبل التنسيق للنهوض باختصاصات الجهات ورئاساتها خدمة لمشاريع التنمية والديمقراطية جهويا، واعتماد سياسات عمومية تنموية، خاصة من داخل المؤسسات المنتخبة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والبيئية.

كما شكل اللقاء مناسبة للتعرف الأولي على تحديات التنمية الجهوية ومتطلبات تقوية بنائها، وأهمية مواكبة الجهات للدينامية الوطنية وتقوية بنيات الاستقبال بها، مع الانفتاح على المواطنات والمواطنين “حتى تكون الجهات التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة نموذجا يُحتذى به تنمويا وتواصليا وتنظيميا”.

يذكر أن اللقاء جمع كلاّ من إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مصطفى البكوري، رئيس جهة الدار البيضاء الكبرى سطات، أحمد أخشيشن، رئيس جهة مراكش أسفي، عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وإبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة، إضافة إلى عضويْ المكتب السياسي للحزب علي بلحاج والحبيب بلكوش.

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