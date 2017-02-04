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الغاز يؤدي إلى اختناق عشرات العاملات بفاس

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | حوادث |

نقلت حوالي 60 عاملة، يوم الجمعة، إلى مستشفى الغساني بفاس، إثر تعرضهن لاختناق مصحوب بغثيان داخل وحدتين صناعيتين بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم، الكائنة غير بعيد عن وسط المدينة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن تسربا لغاز البوتان تم بإحدى الوحدات الصناعية للنسيج، ما أدى إلى اختناق عدد من العاملات اللواتي كن يزاولن عملهن داخلها، قبل أن يمتد تأثير التسرب لوحدة صناعية مجاورة، ما نجمت عنه إصابة عدد آخر من العاملات بحالات اختناق وغثيان مماثلة.

وهرعت إلى موقع الوحدتين الصناعتين سيارات الإسعاف التي نقلت المصابات صوب مستشفى الغساني لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل بعضهن إلى المستشفى نفسه على متن سيارات تابعة للمؤسستين الصناعيتين.

إلى ذلك، علمت هسبريس أن جميع العاملات المصابات غادرن المستشفى بعد إخضاعهن للإسعافات والعلاجات الضرورية.

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