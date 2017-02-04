نادٍ تركي يطعن في انتقال القادروي إلى إمبولي

يتجه فريق طرابزون سبور، لتقديم طعن للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، في انضمام اللاعب الدولي، عمر القادوري إلى صفوف إمبولي، وذلك بعدما سبق له توقيع عقد مبدئي مع الفريق التركي، قبل أن يقرر الاستمرار في “الكالتشيو” والتوقيع مع الفريق الإيطالي.

وذكرت صحيفة “إيل ماتينو” الإيطالية، أن طرابزون يعتزم اللجوء إلى الجهاز الوصي على كرة القدم، من أجل الحصول على تعويض مادي، بعد تراجع اللاعب البالغ من العمر 26 سنة، عن العقد الذي وقعه مع الفريق التركي، والذي يتيح له الانتقال إلى طرابزون، الصيف القادم.

واستبعد المنبر المذكور، إمكانية كسب الفريق التركي للقضية أمام اللاعب السابق لفريق الجنوب الإيطالي، معتمدا في تحليله على كون العقد المبدئي الذي وقعه اللاعب القادوري خلال مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا مع المنتخب المغربي،” والتي وصل فيها “أسود الأطلس” إلى ربع النهائي، لا يعتد به.

وكان اللاعب عمر القدوري، قد حظي باهتمام العديد من الأندية الإيطالية، فضلا عن أندية أخرى من القارة الأوروبية، التي سعت للاستفادة من خدماته خلال المريكاتو الشتوي المنقضي، بعد خروجه من حسابات نابولي.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الوسوم: المنتخب

