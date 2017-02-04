“الليشمانيا” تستنفر مسؤولي الصحة بجهة مراكش

نظّمت لجنة من المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة مراكش أسفي، يوم الجمعة بعمالة شيشاوة، لقاءً قُدّم خلاله عرضا حول مرض اللشماينا، الذي انتشر أخيرا بالمدينة الجبلية أمينتانوت بإقليم شيشاوة؛ وهو ما خلّف حالة من الهلع وسط السكان، الذين طالبوا بحملة طبية لمواجهة انتشاره والحيلولة دون تحوله إلى وباء.

المرض، الذي يوجد بالمناطق التي تفتقر للنظافة، ينتشر بأحياء سكنية بعينها بالمدينة المذكورة، كحي أزوران وتازروت وتكاديرت والقصبة التحتانية وأفلانتلات، والتي يوجد بعضها قرب مطرح للأزبال وأخرى تعرف حضورا قويا لإسطبلات خاصة بتربية الأغنام والأبقار.

هسبريس ربطت الاتصال بخالد الزنجاري، المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة مراكش أسفي، الذي أوضح أن “عدد الحالات المصابة تناقص بين السنة الماضية (356 إصابة) وبين السنة الحالية التي عرفت ما يقارب 100 حالة”.

وأورد الزنجاري، ضمن تصريحه لهسبريس، “خزان المرض المذكور هو الإنسان، بينما يعمل البعوض على نقله، وبالتالي فكلما عثرنا على حالة نعمل على معالجة المحيط كله، وتناقص الحالات بين السنة الماضية وبين السنة الحالية دليل على فعالية المجهودات التي نبلها”.

ويضيف المسؤول الجهوي الأول على صحة المواطنين، “نقوم إلى جانب ممثلين عن المجلس الجماعي، بوضع برنامج بيئي نقوم فيه بتنظيف أعشاش النواقل، حيث يجب أن تبقى الإسطبلات خصوصا بعيدة عن المناطق السكنية، كما تقوم الفرق الطبية بالتحسين والتوعية، للرفع من وعي السكان والمسؤولين بهذا الخصوص”، وفق تعبير الزنجاري.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “إستراتيجية وزارة الصحة تقوم على تدبير مندمج لمحاربة نواقل المرض، تشاركه في الجماعات والسلطة المحلية والقطاعات والمجتمع المدني، ومن ضمنها أن معالجة المشكل يتطلب أيضا تغطية مناطق اللسعات التي تركتها البعوضة الناقلة”.

هسبريس حاولت، أكثر من مرة، الاتصال برئيس المجلس الجماعي لمدينة إمنتانوت، لتقديم توضيحه بخصوص اتهام السلطة المنتخبة بالسماح لإسطبلات البهائم بالتواجد بالأحياء السكنية، وبعثت إليه رسائل نصية؛ لكن دون تلقي أي رد.

يذكر أن هذا المرض يختلف عن داء اللشمانيا المنتشر بإقليم الرشيدية، على اعتبار أن الأول قاتل، فيما الثاني معروف باسم “تروبكال” يمكن التغلب عليه، بالرغم من أنه يترك آثارا على جسد المصابين أشبه بالحروق.

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