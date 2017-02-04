احتياطي النقد الأجنبي يواصل ارتفاعه بالمغرب

أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب بلغ 250,6 مليار درهم، وذلك إلى حدود 27 يناير 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9,5 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية من 26 يناير إلى 1 فبراير 2017، أنه من أسبوع لآخر سجلت هذه الاحتياطات انخفاضا بنسبة 0,4 بالمائة.

وأضاف البنك أنه ضخ طيلة هذا الأسبوع ما مجموعه 14,5 مليار درهم، منها 10 ملايير درهم تم ضخها في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و4,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وسجل المعدل البنكي شبه استقرار في 2,26 بالمائة، في حين تراجع حجم المبادلات من4 ملايير درهم إلى 3,9 ملايير درهم.

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