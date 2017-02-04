علماء روس يطورون عقارا جديدا لمكافحة الإدمان

أفادت صحيفة “ازفيستيا” الروسية بأن مجموعة من العلماء الروس طوروا عقارا لمكافحة إدمان المخدرات، عبارة عن جزيء يمنع الشعور بالسعادة جراء تعاطي المخدرات.

وذكرت الصحيفة أنه بعد تناول المريض العقار يبدء جسمه بإنتاج أجسام مضادة تمنع من تغلغل المخدرات إلى الدماغ، حيث لا يشعر المدمن بالسعادة جراء تعاطي المخدرات، ويفقد جميع الحوافز لتعاطيها.

وأكد مطورو العقار أنه لن يكون فعالا في مكافحة إدمان المواد الأفيونية مثل الهيروين والمورفين وديزومورفين، حيث تستغرق مدة العلاج من سنة إلى سنتين.

وقالت مارينا ماغكوفا، رئيسة مختبر معهد المركبات النشطة التابع لأكاديمية العلوم الروسية “العقاقير الحالية تشفي ما بين 10 و30 في المائة من المدمنين ولها العديد من الآثار الجانبية، أما العقار الذي طورناه فيشفى المريض نهائيا حيث لا يعود إلى تعاطي المخدرات بعد انتهاء العلاج”.

وحسب معطيات وزارة الصحة الروسية فإن نحو 600 ألف مدمن مسجل في روسيا. من جهتها، أفادت وكالة مكافحة المخدرات الاتحادية بأن عدد المدمنين غير المسجلين يتراوح ما بين 4 و 7 ملايين شخص.

الوسوم: روس , وزارة , وكالة

