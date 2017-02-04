إطلالة على أبرز مضامين صحف أمريكا الجنوبية

توقفت الصحف الصادرة، ببلدان أمريكا الجنوبية، على الخصوص عند توقعات البنك المركزي الأرجنتيني بشأن نسبة التضخم بالبلاد، وعند العروض المقدمة لاقتناء حقوق بث مباريات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، وكذا الحرائق التي تشهدها المناطق الجنوبية والوسطة من الشيلي، وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب البرازيلي وتعيين ثلاثة وزراء جدد من قبل الرئيس ميشيل تامر.

فبالأرجنتين، ذكرت يومية “أمبيتو فينانسييرو” أن توقعات البنك المركزي تشير إلى تراجع معدل التضخم السنوي بالبلاد من نحو 40 في المائة حاليا إلى 8ر20 بالمائة عند متم السنة الجارية، وذلك بفضل التدابير الماكرو اقتصادية المتخذة من قبل الحكومة.

وأشارت إلى أن المؤسسة المالية خفضت، في تقريرها الشهري الأخير الذي تعده استنادا إلى توقعات محللي الأسواق المالية وعدد من الخبراء الاقتصاديين المحليين والأجانب، توقعاتها لنسبة التضخم التي كانت توقعت في تقريرها السابق أن تصل إلى 21 في المائة عند نهاية السنة الجارية.

وأضافت ان التقرير الشهري الأخير للبنك توقع، من جهة أخرى، أن يسجل الناتج الداخلي الخام للأرجنتين، القوة الاقتصادية الثالثة بأمريكا اللاتينية، نموا يتراوح بين 3 و5ر3 في المائة خلال العام الحالي، في حين ينتظر أن يتواصل تراجع سعر صرف العملة المحلية، البيسو، مقابل الدولار ليتراوح بين 2ر16 و1ر17 بيسو مقابل الدولار الواحد خلال الشهر المقبل، ويصل إلى 4ر18 بيسو في دجنبر القادم.

وفي موضوع آخر، ذكرت يومية “لاناسيون” ان شركة “كونسور” الأمريكية تقدمت بعرض لاقتناء حقوق مباريات الدوري الأرجنتيني بقيمة 336 مليون دولار سنويا وهو يتجاوز بنسبة 80 في المائة العرض المقدم من شركة “فوكس تورنر” وبنسبة 69 في المائة العرض شركة “إ إس بي إن”.

وأضافت أن العرض، الذي يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، فاجأ مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذين سيبثون في أمر بيع حقوق الدوري في غضون الأسبوع المقبل.

وبالشيلي، اهتمت الصحف المحلية بزيارة الرئيسة الشيلية ميشيل باشليت، لمنطقة “بيوبيو”، إحدى أكثر المناطق تضررا من الحرائق التي يشهدها وسط وجنوب البلاد منذ أزيد من أسبوعين ودمرت أزيد من 500 ألف هكتار من المساحات الغابوية والزراعية.

ونقلت يومية “لاناسيون” عن باشليت قولها، استنادا لآخر معطيات الهيئة الوطنية للغابات، إن منطقة “بيوبيو” سجلت وجود 87 بؤرة حريق من أصل 148 حرائقا تشهدها المناطق الجنوبية والوسطى للبلاد، مشيرة إلى أنه سيتم الإبقاء على حالة الطوارئ و”منطقة كوارث” في بيوبيو وفي مناطق هيغينس وماولي وأراوكانيا التي تضررت بدورها من هذه الحرائق “غير المسبوقة”، والتي تواصل فرق المطافئ الشيلية، مدعومة بفرق أجنبية، جهودها لإخمادها.

وبالبرازيل، تطرقت الصحف المحلية إلى انتخاب رودريغو مايا رئيسا جديدا لمجلس النواب وتعيين ثلاثة وزراء جدد من قبل الرئيس ميشيل تامر، حيث ذكرت يومية “فوليا دي ساو باولو” ان مايا، وفي أول كلمة له بعد انتخابه، أعلن تحالفا مع حزب الاشتراكيين وحزب الديمقراطيين، وهو ما سيضمن الموافقة على الاصلاحات الاقتصادية المنشودة من قبل الرئيس ميشال تامر في البرلمان.

من جهتها، كتبت صحيفة “أو غلوبو” أن الرئيس تامر عين ثلاثة وزراء جدد، بينهم اثنان تم تعيينهما لتولي حقائب جديدة، على الرغم من خطابه الداعي إلى التقشف وترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بوزير الأمانة العامة للرئاسة، موريرا فرانكو، الذي ورد اسمه ضمن فضيحة الفساد التي تورطت فيها شركة “أودبريشت” البرازيلية العملاقة للبناء، ووزير حقوق الإنسان، لويزليندا فالوا، ورئيس أمانة الحكومة.

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