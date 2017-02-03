النرويج ترحب بعودة المغرب إلى الاتحاد الإريقي

رحبت النرويج، يوم الجمعة، بعودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي خلال القمة الـ 28 التي انعقدت مؤخرا بأديس أبابا.

وعبر وزير الخارجية النرويجي، بورغ بريندا، في بلاغ له أورده الموقع الإلكتروني للوزارة، عن إشادته بقرار الاتحاد الافريقي قبول عودة المغرب إلى هذه المنظمة القارية.

وبعدما أكد بريندا أن “النرويج لديها شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأفريقي”، عبر عن اعتقاده بأنه “من الإيجابي أن يكون المغرب جزءا من هذه المنظمة الإقليمية الهامة”، مهنئا في ذات السياق المغرب على عودته إلى الاتحاد الأفريقي.

وعبر المسؤول النرويجي عن الأمل في أن “يمنح ذلك دينامية جديدة للمنطقة ويوفر إمكانيات جديدة للتعاون سواء داخل الاتحاد الافريقي أو مع الشركاء الاستراتيجيين مثل النرويج”.

وكانت أغلبية ساحقة من 39 دولة إفريقية أيدت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، الاثنين الماضي، خلال القمة الثامنة والعشرين للمنظمة القارية.