ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > سياسة > النرويج ترحب بعودة المغرب إلى الاتحاد الإريقي
مقالاث مشابهة
"النهج" يستنكر حرمانه من وصل الإيداع بالرباط
حلل وناقش....صحافي يدافع باستماتة عن التعويضات التي تلقاها البرلمانيون عن حلل وناقش....صحافي يدافع باستماتة عن التعويضات التي...
زيان : نفايات نووية اسرائيلية خطيرة دخلت للمغرب زيان : نفايات نووية اسرائيلية خطيرة دخلت للمغرب

النرويج ترحب بعودة المغرب إلى الاتحاد الإريقي

المصدر:  | 3 فبراير 2017 | سياسة |

رحبت النرويج، يوم الجمعة، بعودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي خلال القمة الـ 28 التي انعقدت مؤخرا بأديس أبابا.

وعبر وزير الخارجية النرويجي، بورغ بريندا، في بلاغ له أورده الموقع الإلكتروني للوزارة، عن إشادته بقرار الاتحاد الافريقي قبول عودة المغرب إلى هذه المنظمة القارية.

وبعدما أكد بريندا أن “النرويج لديها شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأفريقي”، عبر عن اعتقاده بأنه “من الإيجابي أن يكون المغرب جزءا من هذه المنظمة الإقليمية الهامة”، مهنئا في ذات السياق المغرب على عودته إلى الاتحاد الأفريقي.

وعبر المسؤول النرويجي عن الأمل في أن “يمنح ذلك دينامية جديدة للمنطقة ويوفر إمكانيات جديدة للتعاون سواء داخل الاتحاد الافريقي أو مع الشركاء الاستراتيجيين مثل النرويج”.

وكانت أغلبية ساحقة من 39 دولة إفريقية أيدت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، الاثنين الماضي، خلال القمة الثامنة والعشرين للمنظمة القارية.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “النرويج ترحب بعودة المغرب إلى الاتحاد الإريقي”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب