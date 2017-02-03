“الرشوة” توقع بعون سلطة ضواحي إقليم الحوز

أوقفت عناصر الدرك الملكي بقيادة سيدي عبد الله غياث، بإقليم الحوز، صباح الجمعة، عون سلطة اعتقل متلبسا بتلقي 600 درهم كرشوة من مواطن كان في حاجة إلى شهادة إدارية.

المواطن المذكور كان قد بلغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمراكش، الذي أعطى تعليماته للضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز السابق ذكره لوضع كمين للعون ذاته، بعد تسجيل الأرقام التسلسلية للأوراق المالية.

يذكر أن الدرك الملكي بسيدي عبدالله غياث، بعد أن أوقف عون السلطة المشار إليه، وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة بمراكش.

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