توقيف متهم بالسرقة عبر “تي ماكس” بالبيضاء

وضعت عناصر الدائرة الأمنية “المستقبل” بعمالة مقاطعات عين الشق بالدار البيضاء، يدها على أخطر العناصر المعروفة بنشاطها الإجرامي، الذي كان ينفذ عمليات السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيضا، مستعملا بذلك دراجة نارية كان يلوذ بها بالفرار بعد إقدامه على العملية.

وبحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المدعو ” م. ب” وهو من مواليد سنة 1988، ويقطن بدوار الطيبي، والذي ظهر في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا الشاب الذي كان يستعمل دراجة نارية من نوع “T max” سوداء، مؤخرا في شريط فيديو، وهو ينفذ عملية سرقة بحي مولاي عبد الله قرب إحدى المؤسسات التعليمية، باستعماله سلاحا أبيض لتهديد ضحاياه.

واستحسن سكان المنطقة ذلك فور تلقيهم خبر اعتقال الشخص المذكور، وهو من أصحاب السوابق القضائية، خاصة أن المتهم كان يشكل خطرا كبيرا.

وجرى وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق معه، خاصة أن هناك أكثر من عشر شكايات في حقه، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.